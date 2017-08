Atiende Protección Civil a afectados por crecida del Río Papigochi Se habilitó albergue, se entregaron suministros y se restablecieron caminos en Temósachi, Matachí, Bachíniva y Guerrero

La Coordinación Estatal de Protección Civil, en coordinación con las autoridades municipales, habilita albergues y continúa con la entrega de suministros, a familias afectadas por el temporal lluvioso extraordinario, que el pasado fin de semana provocó la crecida del río Papigochi, importante afluente de una cuenca agrícola de la zona noroeste del estado de Chihuahua.



Así lo dio a conocer Virgilio Cepeda Cisneros, titular de la coordinación de Protección Civil en el estado, quien explicó que el desbordamiento del río Papigochi, afectó a los habitantes de los municipios de Temósachi, Matachí, Bachíniva y parte de Guerrero.



“En esa crecida, no hay que lamentar pérdida de vidas humanas. Desde ayer con los titulares de Protección Civil de cada municipio, estamos viendo la entrega de suministros, además de que se habilitaron albergues para que se atienda a la población”, comentó Cepeda Cisneros.



Dijo que solo 5 personas decidieron quedarse en un albergue, las demás se fueron con familiares, pero a todos los afectados se les están entregando los apoyos correspondientes.



Informó que se restableció completamente la comunicación en algunos caminos que resultaron afectados. Lo mismo ocurrió en el tramo carretero Nonoava-Norogachi, en donde con mucha precaución, ya se puede circular; asimismo, se trabaja en otros tramos de la cuenca del Papigochi que se inundaron.



Agregó que en San Juanito, Municipio de Bocoyna, se inundaron 15 viviendas, sin embargo, dijo, sus ocupantes fueron evacuados a tiempo para evitar una tragedia.



Cepeda Cisneros señaló que en los siguientes dos o tres días no habrá presencia de lluvia, y las temperaturas serán elevadas, por lo que se puede aprovechar este tiempo para llevar a cabo la limpieza de patios y azoteas.



Exhortó a la población a no tirar basura en la calle, ya que contamina y se obstruyen las alcantarillas, lo que afecta el drenaje, pues consecuentemente ocasiona inundaciones en calles y viviendas, además de que se afecta a los ríos y arroyos, ya que la basura que se acumula, puede originar que éstos se desborden.



Invitó a no desestimar las recomendaciones de no acercarse y no ingresar a los arroyos, ríos o cuerpos de agua, para no poner en riesgo la vida y en caso de ser necesario, extremar las precauciones.



En relación con la presa El Granero, aunque derrama, no tiene abiertas las compuertas principales, solo la obra de toma es la que se encuentra abierta, la cual tiene un mecanismo para verter de forma paulatina y controlada el contenido de la presa.



Esa situación ha generado que el caudal del rio vaya subiendo paulatinamente, por lo que se realizó un recorrido en coordinación con los titulares de Protección Civil de Coyame y Aldama, lugares en donde principalmente impacta la crecida del río.



En Coyame se trabaja con maquinaria del propio ayuntamiento, en la habilitación de caminos alternativos para comunicar algunas poblaciones.



Alertó sobre la elevación del nivel del río para este martes, por lo que se recomienda extremar las precauciones. 07/08/2017