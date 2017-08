Solicitará Javier Malaxechevarria acciones urgentes en corredor comercial

Debido a la importancia para el desarrollo comercial de la región y a los daños que han traído las constantes lluvias que se han registrado en la mayor parte del estado, el diputado Javier Malaxechevarría buscará este martes una reunión con la secretaria de Obras Públicas Norma Ramírez Baca, a fin de solicitarle la urgente reparación del corredor comercial Cuauhtémoc Rubio.



“Se ha estado solicitando ya desde antes la reparación de este corredor tan importante, pero estaban viendo la cuestión presupuestal, yo espero que ante estas contingencias ya está próxima la autorización del secretario de Hacienda Arturo Fuentes Vélez, y si no, entonces buscar al secretario para que haya una liberación urgente de recursos para reparar tanto este sector, como la carretera Ojo de la Yegua”, detalló.



Precisamente por la premura ante los daños que se han registrado tanto en caminos como en viviendas, el diputado por el Distrito XVI con cabecera en Cuauhtémoc, acudió esta mañana a buscar a Norma Ramírez, pero “no la encontramos, al parecer andaba en Juárez con el señor gobernador (Javier Corral), pero mañana volveremos, porque la atención ya es urgente, además de ser un corredor comercial es un paso obligado a otros municipios”.



Agregó que en caso de no encontrar mañana a la funcionaria, se entrevistará entonces con el encargado estatal de mantenimiento de carreteras, ya que “la cuestión es que ya se atienda, porque es un sector donde hay mucho tránsito, y que no sólo llega a Rubio, sino que está Bachíniva, Namiquipa, todo el sector del Noroeste”. 08/08/2017