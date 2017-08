Fue un análisis del momento que vive el país, no algo electorero: Miguel La Torre

El diputado del Partido Acción Nacional Miguel La Torre Sáenz dijo que el “Encuentro Chihuahua. Problemas contemporáneos de México”, que tuvo lugar el pasado viernes, fue un espacio de análisis de la situación actual que se vive en el país, y de las acciones de índole gubernamental que se requieren.



Ante los comentarios de que se utilizó dinero público para un fin político, el legislador dijo “no le veo problema que se le haya invertido recursos públicos porque no fue un evento partidista, ni político con tintes electoreros, sino que fue un análisis de las circunstancias que se viven en el país y de las posibles coaliciones que deben hacerse, no electoreras sino gubernamentales y no le veo el perjuicio”.



Aseguró que tampoco puede considerarse un destape por parte del gobernador del Estado Javier Corral “es obvio que un encuentro a este nivel genera suspicacias, sabemos que efectivamente hay partidos o corrientes políticas a las que no les conviene los temas que se trataron ahí, pero fue un evento que vino a darle realce a la tarea política que se está haciendo no sólo en Chihuahua sino de lo que debería darse en todo el país, y esa es la

trascendencia política que se le debe dar”.



Para La Torre la participación de actores como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfirio Muñoz Ledo, Ricardo Anaya, el mismo gobernador del Estado, entre otros, tampoco puede considerarse un bloque anti López Obrador, porque “ahí había actores que en un momento han compartido su ideología, así que tampoco veo esa posibilidad”. 08/08/2017