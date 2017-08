Solicitan legisladores informe sobre el Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua

En Sesión de la Diputación Permanente del Congreso local, los diputados locales exhortaron al Director General del Fideicomiso de Puentes Fronterizos de Chihuahua y representantes del Poder Legislativo, se proporcione información respecto del porqué no se ha iniciado con las

obras de financiar y administrar la rehabilitación o desarrollo de infraestructura en beneficio de los habitantes de Ciudad Juárez.



La iniciadora de la solicitud, diputada Isela Torres Hernández, señaló que el objetivo de la creación de dicho Fideicomiso es entre otros, el de recibir, transmitir y administrar los recursos para la rehabilitación o desarrollo de infraestructura, así como mantener, operar y administrar

los puentes internacionales.



Sin embargo a la fecha hay muchas inconsistencias que lejos de cumplir con la finalidad del Fideicomiso, perjudica a los habitantes de la Frontera.



Es por esto que ante la serie de faltas, a pesar de que el Director General del fideicomiso multicitado, declaró que el 30 de enero, se llevaría a cabo la Sesión del Comité Técnico para incluir a nuevos integrantes y así, estar en posibilidades de “arrancar ya en forma”, a la fecha no se ha iniciado obra alguna.



A 6 meses de la Sesión para el inicio de los trabajos, no hay obra alguna y por ende no existe derrama económica, y las obras se verán incrementadas en su costo en un momento dado y los juarenses se están perdiendo el beneficio que las mismas les generarían.



Además de lo antes mencionado, el titular del Fideicomiso, informó que los proyectos que ya están aprobados es el de pavimentación mediante una inversión de 250 millones de pesos, la realización de la Segunda Ruta Troncal del Transporte Semi masivo por 220 millones y el Centro de Investigación de Alta Tecnología por 80 millones.



Para culminar, la Torres Hernández, señaló que aunado a todas las inconsistencias señaladas, hay comentarios en donde se ha manifestado que las obras que se realicen con los recursos provenientes de este Fideicomiso van a ser cobrados, sin especificar con base en qué y a

quienes se les cobrará, a pesar de que en el Acuerdo mediante el cual fue creado este Fideicomiso no se especifica que los recursos utilizados sean susceptibles de cobro alguno; es por tal que se hace este urgente llamado para que se informe respecto del actuar de este órgano creado para obra pública en Ciudad Juárez. 08/08/2017