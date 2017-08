México incumple compromisos internacionales en materia de seguridad vial El país carece de Ley Nacional de Seguridad Vial

Necesitamos calles más seguras e inclusivas diseñadas bajo la “Visión Cero”

Grupos ciclistas y expertos en temas de seguridad vial urgieron a los diferentes órdenes de gobierno a tomar acciones concretas, como la aplicación de la “Visión Cero”, para cumplir con el objetivo que México firmó ante la ONU para reducir en 50% el número de muertes y lesiones por choques y atropellamientos, en el marco del Decenio de Acción para la Seguridad Vial.



“A tres años de llegar a la fecha pautada, el país carece de una Ley Nacional de Seguridad Vial y de una agencia nacional responsable del tema que registre muertes y lesiones de una manera sistematizada y confiable”, consideró Alma Chávez Guth, fundadora de la asociación civil Víctimas de la Violencia Vial.



“Hay varios puntos de acuerdo en la Cámara de Diputados que piden a los estados que garanticen la seguridad vial, y la reciente Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano ofrece un nuevo marco normativo hacia el mismo propósito”, agregó Chávez Guth.



Es necesario que los diferentes órdenes de gobierno den seguimiento a estos puntos legislativos para su adecuada implementación. Una política pública nacional de seguridad vial elaborada bajo la “Visión Cero” daría los mecanismos necesarios para que los gobiernos y las dependencias federales involucradas puedan cumplir con las metas de seguridad vial establecidas.



La “Visión Cero” es una estrategia que se ha adoptado a nivel internacional para adecuar las calles, carreteras y vehículos a la escala humana, dirigida a propiciar la seguridad de sus usuarios. La exigencia es que se adopte esta estrategia en las ciudades mexicanas para que en un futuro nadie muera ni sufra lesiones para toda la vida en las calles y carreteras.



“Los hechos viales contra peatones y ciclistas están incrementándose en La Laguna. Mientras continúen los decesos y lesiones graves debido a la violencia vial generalizada, como los hechos en los que han sido víctimas nuestro compañero Eduardo Rentería, de la organización “Ruedas del Desierto”, y tres ciclistas más en la última semana, seguiremos haciendo hincapié en el cumplimiento de estos compromisos internacionales”, apuntó Rosendo Farfán, de En Bici Si, Zamora.



Un buen diseño vial no solo salva vidas, también propicia la regeneración del tejido social al devolverle a las calles su condición de espacio público, fomentando ciudades inclusivas, seguras, sustentables y resilientes, tal como lo señala la Nueva Agenda Urbana impulsada por la ONU.



“Es una prioridad impostergable que modifiquemos el diseño de calles a nivel nacional, para priorizar la movilidad activa y no morir atropellados en los traslados a pie o en bicicleta", puntualizó Yazmin Viramontes, de CAMINA-Centro de Estudios de Movilidad Peatonal, A.C.



Para más información:

Francisco Valdés Perezgasga, Integrante del Colectivo Ruedas del Desierto

Móvil: 52 1 8712849736

Correo-e: fvaldesp@gmail.com



​ 09/08/2017