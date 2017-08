Pavel Aguilar anuncia que se trabaja frente amplio opositor junto al PAN para el 2018 Participan además intelectuales, académicos y corrientes sociales

Avanzamos en lo programático en lo que le interesa a los mexicanos

Seguridad, Disminución de la Pobreza, Combate a la Corrupción, y Fortalecimiento Económico de las empresas y los mexicanos

El presidente estatal del PRD en el estado Luis Pavel Aguilar Raynal, expresó que hay avances en cuanto a una participación conjunta entre el Partido de la Revolución Democrática y el Partido Acción Nacional en el proceso electoral del 2018.



Estamos trabajando en lo local y en lo nacional, temas como el combate a la corrupción, gobiernos más eficientes y más eficaces, mejor seguridad pública, entre otras cosas que tienen que ver con el bienestar de los mexicanos, eso es lo que nos une en estos momentos, en búsqueda de esta unión, esta alianza, esta coalición, este frente, como le quiera llamar,

agregó.



Pavel Aguilar externó que ante los graves problemas que vive el país, se impone una alianza estratégica, que no es solamente entre el PAN y el PRD, en ella se incluyen diferentes partidos políticos, corrientes, intelectuales, académicos, que plantean cuatro rutas importantes a seguir:

en primer lugar la seguridad, donde quedan muy claros los problemas de inseguridad que se viven en el país.



Añadió que los otros temas son: el económico, donde se plantean las soluciones para hacer competitivo al país en el concierto internacional; otro tema es la política social, que permita generar las condiciones para disminuir la pobreza que ha crecido de manera alarmante en el país, y finalmente el combate a la corrupción, que lacera la vida nacional.



Este trabajo que se hace a nivel nacional de buscar el frente amplio, también está encontrando eco en lo local, dijo Pavel Aguilar, explicando que pudiera darse también en las candidaturas no solo nacionales, sino también en Chihuahua, buscando en estos acuerdos el beneficio de la sociedad, no de un partido o partidos en lo particular.



Añadió, estamos poniéndonos de acuerdo en lo programático, esto es, las acciones que serán en beneficio de los mexicanos y los chihuahuenses, antes de pensar en candidatos.



Lo que buscamos es que en base a la Constitución donde se contemplan los Gobiernos de Coalición, se dé un cambio de régimen, ya que el que tenemos y que ha estado presente durante los últimos 100 años, ya está agotado. 09/08/2017