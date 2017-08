Posicionamiento de Bosques San Elías Repechique sobre toma de caseta de Cuauhtémoc

La comunidad Bosques de San Elías- Repechique, obtuvo una sentencia a su favor en el amparo que presentó en 2014, por la violación al derecho a la consulta libre, previa e informada y por la afectación en la construcción del aeropuerto regional barrancas del cobre, ubicado dentro del territorio de la comunidad Bosques de San Elías-Repechique.



La sentencia obliga al gobierno del estado la reparación de daños materiales mediante una consulta con la comunidad, proceso que se llevó durante el 2015 y que no funcionó por lo cual las y los habitantes de esta comunidad determinaron realizar un plantón en abril de 2016 para exigir la reparación de daño material por las afectaciones causada en la construcción de dicho aeródromo. Posteriormente el gobierno del estado constituyó el fideicomiso en diciembre del 2016.



Los integrantes de la comunidad Bosques de San Elías-Repechique, nos reunimos en nuestros propios centros de reunión; reconocidos por los miembros de esta comunidad, según nuestros usos y costumbres.



Durante este proceso y hasta el día de hoy, hemos enfrentado varios problemas, entre las que mencionamos:



- La campaña de desprestigio por parte de Tomás Ruiz y Enoé Carrasco que dicen ser representantes del Consejo Supremo de la Tarahumara.

- En Mayo del 2015. El consejo supremo tarahumara, en voz Enoé Carrasco junto con la comisariada de bienes comunales de San Elías Aurelia Palma y otras personas fueron hablar con el juez que nos otorgó el amparo diciéndole que ellos si estaban de acuerdo con el aeropuerto y que no eran afectados.

- Desde el mes de marzo del 2017 le han pedido a los diputados del congreso y a COEPI que les sea entregado el fideicomiso de bosques de San Elías–Repechique.

- Han dicho que la comunidad de Bosques de San Elias-Repechique no existe.

- Los días 7 y 8 de agosto 2017 tomaron la caseta de Cuauhtémoc para exigir el dinero del fideicomiso.

- Finalmente pretenden usurpar el fideicomiso de la Comunidad Bosques de San Elías-Repechique.



Además, durante el proceso del juicio hubo una campaña de desprestigio en contra de la comunidad Bosques de san Elías-Repechique, de CONTEC, asociación civil que nos asesora e instituciones que han acompañado el proceso de lucha.



Por todo esto denunciamos:



NUESTRA POSICION Y DEMANDAS:



La Comunidad de Bosques de San Elías-Repechique denunciamos públicamente: a TOMÁS RUIZ Y A ENOÉ CARASCO por violar los principios básicos del derecho a la Consulta, los artículos 1 y 2 de la Constitución y los artículos 6, 7 y 8 del Convenio 169-0IT por los siguientes motivos:



1. En junio de 2015 ENOÉ CARRASCO fue citado por la Comunidad Bosques de San Elías-Repechique para reclamarle por haberle dicho al juez que el gobernador de nuestra comunidad estaba de acuerdo con la construcción del aeropuerto y llevaron un papel con ese dicho, pero con firma falsificación del gobernador Nicolás Sánchez.

2. En esta reunión de 2015, ENOÉ CARRASCO quedó de regresar para revisar los planos de las dos comunidades, y nunca volvió, tampoco TOMAS RUIZ ha acudido a esta comunidad a pesar de que lo hemos invitado.



3. Con esta actuación violenta las formas tradicionales de organización, y el principio internacional de la Consulta, ellos se ostentan como representantes del Pueblo Rarámuri pero nunca los hemos nombrado representantes de esta comunidad, así como ellos lo declaran en algunos medios.



4. Reiteramos nuestra exigencia histórica al derecho del territorio: derecho a la autonomía, la libre determinación y a la consulta previa, libre e informada.



5. Exhortamos a las comunidades y pueblos originarios rarámuri, que no se dejen engañar con el discurso político del Consejo Supremo de la tarahumara, tan diferente y lejano a nuestra cultura y nuestra manera de pensar.



6. Hacemos un llamado respetuoso a las comunidades y pueblos vecinos, organizaciones, movimientos regionales y locales a construir un gran movimiento en torno a una –agenda mínima estratégica de defensa de los pueblos originario rarámuri y a evitar utilizar negociaciones parciales e inmediatistas que solo dividen, diluyen y desvían el descontento de los pueblos originarios rarámuri.

7. Asimismo, hacemos un llamado a rechazar el oportunismo de partidos y legisladores que habiendo sido autores y cómplices quieran enmascarar su entreguismo y el grave daño causado a los pueblos originarios de la Sierra Tarahumara. En todo caso, antes, deben reconocer su error y ofrecer una disculpa pública.

8. Exigimos al Diputado Miguel Vallejo se abstenga de interferir en la vida de la comunidad y no venga a hacer manejos ni entrevistas a espaldas de la comunidad.

9. Lamentamos que con estas acciones de Enoé Carrasco, Tomás Ruiz y el Diputado Miguel Vallejo se haya roto y desaprovechado el diálogo que en mayo de 2015 iniciamos con la comunidad agraria de San Elías para buscar sumarlos a la lucha por la justicia.

10. Como pueblo originario y posesionario declaramos nuestro derecho al territorio, al agua y naturaleza, a la cultura, derechos económicos, a un ingreso y derecho a la organización social.



¡La sierra no aguanta más. El pueblo rarámuli de Bosques de San Elías Repechique tampoco!

¡Defender la dignidad de los pueblos originarios y los derechos colectivos, territoriales, culturales, económicos y alimentarios es defender la vida! 09/08/2017