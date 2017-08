Se busca el consenso aunque no sea obligatorio: Villareal sobre reestructuración

El coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional Jesús Villareal reiteró que la reestructuración de la deuda estatal requiere una votación por mayoría simple, pero de cualquier manera se busca el consenso de todas las fuerzas políticas.



“En realidad no se requiere pasarlo por el Congreso, eso ya lo explicó el mismo ingeniero Arturo Fuentes Vélez, porque dado que no representa contraer más deuda, puede aprobarse por mayoría simple”, explicó.



El coordinador se refirió a la postura presentada por los diputados del Partido Movimiento Regeneración Nacional, Morena, quienes señalaron que votarán en contra de la reestructuración.



En días pasados, el secretario de Hacienda Fuentes Vélez acudió al Congreso del Estado para detallar a los legisladores sobre los puntos más importantes de la reestructuración, en la que se pretende concentrar la deuda actual en un solo compromiso financiero. 10/08/2017