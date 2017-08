Anuncia Gobierno Municipal operativo para prohibir la entrada al río Sacramento - Buscan autoridades prevenir accidentes y hechos lamentables por la entrada al cuerpo de agua

Debido a los incidentes ocurridos recientemente en el lecho del río Sacramento, el Gobierno Municipal a través de la Dirección de Seguridad Pública y la Coordinación Municipal de Protección Civil y Obras Públicas, desarrollará un operativo para restringir y prohibir la entrada de manera permanente de vehículos y personas a este cuerpo de agua, así como multar en su caso, a todas aquellas que ingieran bebidas alcohólicas en la vía pública.



En rueda de prensa, el secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, detalló que esto obedece a las actividades que se realizan por parte de conductores de vehículos todo terreno que no solo ponen el riesgo su integridad, sino la de todos los presentes que observan toda clase de acciones que se desarrollan sin protección alguna.



Señaló que la Dirección de Obras Públicas Municipales iniciará con diversos trabajos sobre el cauce del río, a fin de impedir el acceso a todo tipo de automotores, así como a personas que buscan nadar cuando la creciente del Sacramento incrementa durante la temporada de lluvias, lo cual ha traído la perdida de la vida a quienes lo han hecho.



“Esta es la única forma en que vamos a lograr que la gente tome la cultura de que no es ahí donde deben desarrollarse este tipo de actividades, yo creo que Chihuahua ya vivió una tragedia relacionada con ese tipo de actividades y las autoridades estamos obligadas a hacer todo lo que este de nuestra parte para que estos hechos no vuelvan a ocurrir”, indicó Jáuregui Moreno.



Por su parte el titular de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Loya Chávez, señaló que la corporación a su cargo realizarán actividades de tipo restrictivo y preventivo, al prohibir el acceso al lecho del río, por lo que a quienes se sorprenda entrando en algún vehículo o de manera pedestre, serán asegurados y remitidos ante un juez calificador, quien será el encargado de determinar la sanción correspondiente, que puede ir desde prisión preventiva por 36 horas hasta una multa que puede llegar como máximo a los 5 mil o 6 mil pesos, según lo marque el tabulador.



A su vez, el coordinador de Protección Civil Municipal, Héctor Tarango Cereceres, enfatizó en que debido a los hechos lamentables que se han suscitado en el cauce del río Sacramento, tal como la muerte de una persona que nadaba en el área, fue que se optó en realizar esta clase de operativos. Puntualizó que pese a esto, cerca de 100 personas tuvieron que ser retiradas del lugar ya que continúan acudiendo a realizar esta clase de actividades, por lo cual esta corporación instalará letreros y señales preventivas en toda el área que comprende el cauce de este cuerpo de agua, para que la ciudadanía tome conciencia del peligro que corre.



Cabe destacar que en este operativo participarán la Dirección de Seguridad Pública Municipal, Protección Civil, así como la División de Tránsito y Vialidad de la Comisión Estatal de Seguridad del Gobierno del Estado, a fin de evitar cualquier tipo de actividades que pongan en riesgo la integridad de los chihuahuenses, iniciando a la brevedad con las labores de prevención y restricción en el río Sacramento. 10/08/2017