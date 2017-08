Avanza discusión en reforma electoral en temas generales: Miguel LaTorre

El diputado Miguel La Torre dijo que la discusión de la reforma electoral ha avanzado ya con las iniciativas que ya se habían recibido, para otras que llegaron después, como las que envió el Poder Ejecutivo, no hay urgencia en ser aprobadas.



Explicó que los temas en los que han coincidido las diversas fuerzas políticas presentes en el Congreso del Estado, está por ejemplo, el caso de los candidatos independientes, en el que “quienes llegaron por esa vía y hoy busquen reelegirse, no estén obligados a juntar nuevamente firmas de apoyo”.



Otro tema en el que han encontrado coincidencia algunos partidos es en la no transferencia de votos en el caso de alianzas políticas, asunto en el que otros partidos dicen no estar de acuerdo.



Un pendiente que se tenía era el de asegurar la equidad de género en los distritos, que “era un criterio ya establecido, pero ahora se integra a la ley, de forma que cada partido establecerá tres bloques de acuerdo a su competitividad y en cada uno de los bloques se garantizará la equidad de género al 50 por ciento”.



Temas como la segunda vuelta y las elecciones primarias, que ha propuesto el titular del Ejecutivo, el legislador panista dijo que por ahora no hay necesidad de ser analizadas, por ejemplo, la segunda vuelta hasta que haya nuevamente elección a gobernador. 11/08/2017