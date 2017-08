Apoya Gustavo Alfaro proyecto en Juárez a favor de la paz

El diputado Gustavo Alfaro Ontiveros, presidente de la Comisión de Participación Ciudadana en el Congreso del Estado, dijo que actualmente se encuentra trabajando con un grupo de jóvenes de Juárez a favor de la paz y en busca de disminuir la violencia.



“Si logramos sacar a un joven e una adicción o de un problema de drogas, tenemos una persona menos que va a delinquir en las calles, y para eso es muy importante la prevención, que tiene que ver con que nosotros vayamos a trabajar a las mismas calles”, explicó.



Para ello dijo que han estado trabajando con jóvenes en los barrios de Ciudad Juárez en un proyecto titulado “Territorios de paz”, para fomentar la creación de torneos de futbol y boxeo, así como un programa de testimonios, a fin de que las experiencias sirvan de ejemplo para personas más jóvenes.



En este proyecto “ellos dejan de pelear, hacen una tregua vaya, y empiezan a trabajar por su comunidad. Muchos de ellos son ex pandilleros, ex traficantes, gente que andaba delinquiendo, y ahora se juntan para jalar a los demás y decirles sí podemos hacer las cosas”, detalló.



Agregó que con este proyecto del que “ya tenemos una agenda para trabajar sobre todo en las colonias de más alta peligrosidad, se ha logrado tener un vínculo directo con la sociedad, para poder jalar a otros jóvenes y lograr que sean productivos”.



Por ahora, el proyecto se desarrolla actualmente sólo en Ciudad Juárez, “es un programa piloto que inicia en el Distrito VI, pero que queremos extender a rodas las colonias del municipio y por qué no, a todo el Estado”. 11/08/2017