Según la ONU, el Estado Islámico y Al Qaeda conservan su poderío pese a la presión internacional Naciones Unidas asegura que el ISIS aún es capaz de enviar fondos a sus militantes que están por fuera de Medio Oriente. Mientras que el grupo que antes era liderado Osama bin Laden mantiene una importante presencia en África Oriental y en la Península Arábiga

Los grupos yihadistas Estado Islámico (ISIS) y Al Qaeda conservaron una notable capacidad de acción en los seis primeros meses de 2017 a pesar de la presión militar internacional contra ellos, según un reporte de expertos de la ONU.



A pesar de la presión en Irak y Siria, el ISIS "todavía es capaz de enviar fondos a sus militantes fuera de la zona de conflicto en Medio Oriente", se puede leer en el texto destinado al Consejo de Seguridad de la ONU y que circulaba en las instalaciones de este organismo desde el jueves.



Se trata de envíos de pequeñas sumas de dinero, lo que hace más difícil detectarlos.



Las formas de financiamiento del Estado Islámico no han cambiado mucho, y todavía se apoyan en la explotación petrolera y los impuestos a la población local, explica el documento de 24 páginas que fue hecho por expertos que debían supervisar la implementación de varias resoluciones y sanciones contra estos dos grupos.



La resistencia que opuso el Estado Islámico en Mosul demuestra que su estructura todavía no ha sido quebrada del todo



"El ISIS todavía tiene la capacidad de motivar y llevar a cabo ataques" más allá de Oriente Medio. Y Europa es una "región prioritaria" para dichos ataques, según el texto.



Este grupo quiere establecerse en el sudeste asiático, como demuestran los recientes combates en el sur de Filipinas, explica el reporte, mientras explica que el número de miembros dispuestos a luchar en Irak y Siria sigue cayendo.



Más y más menores de edad estarían abandonando las zonas de conflicto en Medio Oriente. "Su experiencia, incluyendo su participación en entrenamientos y violencia extrema, así como su radicalización (…) requieren atención y estrategias especiales", según los expertos.



"La resistencia que opuso el Estado Islámico en Mosul demuestra que su estructura todavía no ha sido quebrada del todo, y que el grupo sigue siendo una amenaza militar".



Además del uso de drones que están comercialmente disponibles, ISIS ha desarrollado la capacidad de modificarlos y crear sus propios modelos para fines propagandísticos o de observación, o para transportar pequeñas bombas y explosivos, se advierte en el reporte.



En cuanto a Al Qaeda, este grupo mantiene una importante presencia en África Oriental y Occidental y en la Península Arábiga, especialmente en Yemen.



Con información de AFP

11/08/2017