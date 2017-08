El Mercosur "rechaza el uso de la fuerza" para restablecer el orden democrático en Venezuela El bloque publicó un comunicado en el que subrayó que "continuará insistiendo individual y colectivamente" para que el país petrolero "cumpla con los compromisos que asumió, de manera libre y soberana"

El Mercosur publicó un comunicado en el que afirmó que "rechaza el uso de la fuerza" para restablecer el orden democrático en Venezuela. "Las medidas anunciadas por el gobierno y por la Asamblea Nacional Constituyente los últimos días reducen aún más el espacio para el debate político y para la negociación", señaló el bloque en el texto.



Además, subrayó que los países del Mercosur "continuarán insistiendo, individual y colectivamente, para que Venezuela cumpla con los compromisos que asumió, de manera libre y soberana, con la democracia como única forma de gobierno aceptable en la región. El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se restablezca la democracia en el país".



Por último, detalló que los países del bloque "consideran que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia".



"El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales", concluyó.



El Mercosur publicó el comunicado un día después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, afirmara que no descarta "una opción militar" ante la crisis en Venezuela.



"Tenemos muchas opciones para Venezuela, incluyendo una posible opción militar si es necesario", dijo el mandatario desde su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey, donde se encuentra de vacaciones.



Trump recordó que Venezuela es "vecino" de Estados Unidos y dijo que "ciertamente" Washington podría optar por una operación militar para resolver la situación en el país sudamericano, donde la dura represión del régimen de Maduro contra las manifestaciones opositoras ha dejado al menos 162 muertos.



"Tenemos tropas en todo el mundo en lugares muy lejanos, Venezuela no está muy lejos y la gente está sufriendo y se está muriendo", dijo a periodistas.



La decisión de suspender a Venezuela en aplicación del Protocolo de Ushuaia sobre Compromiso Democrático en el MERCOSUR fue adoptada, el 5 de agosto, como consecuencia de la constatación de una grave ruptura del orden democrático en ese país. Desde entonces, aumentaron la represión, las detenciones arbitrarias y el cercenamiento de las libertades individuales. Las medidas anunciadas por el gobierno y por la Asamblea Nacional Constituyente los últimos días reducen aún más el espacio para el debate político y para la negociación.



Los países del MERCOSUR continuarán insistiendo, individual y colectivamente, para que Venezuela cumpla con los compromisos que asumió, de manera libre y soberana, con la democracia como única forma de gobierno aceptable en la región. El gobierno venezolano no puede aspirar a una convivencia normal con sus vecinos en la región hasta que no se restablezca la democracia en el país.



Al mismo tiempo, los países del MERCOSUR consideran que los únicos instrumentos aceptables para la promoción de la democracia son el diálogo y la diplomacia. El repudio a la violencia y a cualquier opción que implique el uso de la fuerza es insoslayable y constituye la base fundamental de la convivencia democrática, tanto en el plano interno como en las relaciones internacionales.

