Insistiremos en la destitución del Delegado de SCT, anuncia Valenciano

Hace dos semanas el Congreso del Estado, por iniciativa del diputado Jesús Valenciano García, envió un exhorto a las secretarías de la Función Pública y de Comunicaciones y Transportes, a fin de que éstas procedieran conforme a la ley para valorar y actuar en consecuencia respecto de distintos tramos federales que presentan retraso en obra, y algunos, donde el registro de

accidentes es alto, debido precisamente a la presencia de desvíos de tráfico.



En este tenor, el diputado por Delicias manifestó su molestia toda vez que este fin de semana se repitió la experiencia de accidentes. Dijo que sería suficiente con que estas dependencias federales tomaran el registro de accidentes que tiene la PFP, y con ello se darán cuenta en qué puntos de estos tramos en reparación se están dando los accidentes en modo reiterado.



“Nosotros hemos asumido el papel que nos corresponde como legisladores locales, y a través de varios exhortos hemos dado seguimiento a este problema; han pasado 15 días desde el último exhorto y nos parece que el asunto va lento”. Valenciano García dijo además que de ser necesario visitar a los titulares federales en la ciudad de México, él mismo se trasladaría a la capital para acelerar esta gestión.



“Por supuesto que de ser necesario nos presentaremos ante los secretarios para tratar este asunto, contamos con argumentos para que ellos procedan, y que además de remover al Delegado Chávez Trillo, se le amoneste administrativamente pues es claro que hay retraso en el calendario”, puntualizó el congresista.



El panista dejó ver su intención de convocar a varios diputados para integrar una posible delegación parlamentaria que acuda a la ciudad de México para acelerar los resultados del exhorto que se enviaron: “yo creo que varios diputados locales estamos en condiciones y con la mejor intención de acudir hasta la capital para hablar con ambos Secretarios y exponerles a viva voz y acompañados con todos los argumentos que tenemos, para que el delegado sea removido, la tolerancia se ha terminado, no vamos a dar marcha atrás, han sido vidas las que se han perdido en estos tramos, y los reveces financieros para empresas y particulares son considerables; creo que a Chávez Trillo se le cumplió ya el plazo para rectificar, para acelerar y corregir, pero no lo ha hecho y no se le ven ganas, es mejor que se vaya y que venga otro con más sensibilidad, más responsabilidad y mejor conducción”.



Este martes, el representante del Distrito XIX podría estarse reuniendo con algunos diputados locales que también han presentado argumentos respecto de los retrasos de obra en varios tramos federales dentro del Estado. 14/08/2017