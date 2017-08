Exhorta Nadia Siqueiros a Educación, para que se investigue el cobro de cuotas por inscripción en los planteles

La diputada del PAN Nadia Siqueiros dio un exhorto a la Secretaria de Educación del Estado de Chihuahua con la finalidad de que se haga una investigación referente al cobro de cuotas en las inscripciones dentro de los planteles educativos.



Dio a conocer que la falta de educación está siendo coartada por el monto de dinero que se está cobrando por concepto de inscripción en los planteles que van desde preescolar, primaria, secundaria y nivel medio superior.



Siqueiros por su parte informo que cada año persiste la misma problemática en las diversas instituciones del Estado, en especial los de nivel primaria en el tiempo previo al inicio del periodo escolar, lo cual la Secretaria de Educación tiene que ser diligente para erradicar esta situación.



Esta problemática como ya se mencionó, no es de corto tiempo a la fecha, si no que cada año persiste en diferentes planteles educativos de la ciudad de Chihuahua, en especial los de nivel primaria en el tiempo previo al inicio del periodo escolar, lo cual la Secretaria de Educación tiene que ser pronta en la erradicación de estas arbitrariedades que han venido haciendo las personas encargadas de la administración de los planteles, ya que estos mismos están contraviniendo lo que diferentes normatividades en el País y Estado prevén.



Por lo mismo también en la Ley General de Educación en su numeral 6 alude que las donaciones o cuotas serán voluntarias y que estas no se tomaran como contraprestación del servicio educativo, en su segundo párrafo es totalmente claro en que se prohíbe el pago o cuota que impida o niegue el acceso a la prestación del servicio educativo, todo esto es a nivel federal.



En el ámbito local en nuestra Constitución en su numeral 143 estipula que tiene que garantizarse la gratuidad del servicio educativo, así como también en la Ley Estatal de Educación que en su numeral 5 párrafo 2, nos dice que las Autoridades Educativas, Federal y Estatal, en el ámbito de su competencia, establecerán los mecanismos para la regulación, destino, aplicación, transparencia y vigilancia de las donaciones o cuotas voluntarias y que estas no serán contraprestación para el servicio educativo.



Pero la pobreza no es la única consecuencia que se tiene por la falta de educación, sino también el crecimiento de la delincuencia y la violencia, así como el estancamiento y el deterioro que existe en diversas áreas del país, esto se debe en gran medida a una crisis de valores y oportunidades, y a la falta de rumbo fijo que enfrentan los mexicanos afirmo la COPARMEX.



Por eso mismo es de vital importancia recalcar que las autoridades y la ciudadanía trabajen en conjunto para erradicar estas prácticas tan nocivas que se llevan a cabo en los planteles, ya que los afectados directos son nuestros niños, niñas y jóvenes, puntualizo la diputada Nadia Siqueiros. 14/08/2017