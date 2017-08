Defiende Jesús Valenciano el cerco sanitario lechero en el Estado

En su mensaje el diputado Jesús Valenciano detallo que el cerco sanitario no impide la libre competencia, así como lo ha estado informando el gobierno federal, ya que se pretende que la leche de buena calidad se quede, porque han estado teniendo casos de que llega producto contaminado.



Con referencia a este tema se pide al Secretario de Desarrollo rural para que no retire de la ciudad de Chihuahua este importante filtro sanitario dentro de nuestro Estado.



El comentario del gobierno federal es que no se está dejando una libre competencia, pero todo esto que se pretende con el cerco sanitario, es el de cuidar a la ciudadanía para que no les llegue un producto contaminado.



El sector lechero es uno de los más importantes para Chihuahua y que el diputado representa a un distrito que tiene una alta producción de leche en el Estado.



Recabo Valenciano que este es un tema que representa una situación de salud, y que la leche que llegaba de otros Estados como Jalisco, La Laguna Coahuila y Durango, no cumplían con las normas de calidad, donde además se han estado pisando algunos callos, porque todo esto detono para que algunos grandes productores ya no se les esté permitiendo que llegue el producto al Estado, y en base a esta situación empezaron a presionar a nivel nacional, a tal grado que ya llego un decreto para que sea retirado este cerco sanitario, que según las autoridades federales impide la libre competencia.



En respuesta comento el legislador del PAN, que esta si es una competencia desleal para los productores locales; en primera, porque esta leche llega con un precio inferior por estar contaminada y dos, es que esto ya es un tema de salud pública, porque quien la consume son los niños y las familias chihuahuenses.



En esta reunión estuvieron el Presidente del Frente Nacional de productores de Leche Álvaro González que viene de Pachuca Hidalgo; Andrés Valles productor lechero Lactodel; José Carreón Lactodel; Víctor Manuel González Delegado del frente nacional de productores y consumidores de leche de Querétaro; Antonio Zaldívar Secretario Nacional del Frente Nacional. 14/08/2017