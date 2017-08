Invita la SCT a ciudadanía a respetar los límites de velocidad - Actualmente la SCT realiza trabajos de modernización en la carretera Matamoros-Límites de Estados con Durango y Chihuahua-Delicias

Chihuahua, Chih.- La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) llama a la ciudadanía a respetar los límites de velocidad señalados en los tramos en donde existen desviaciones por los trabajos de modernización que actualmente se están realizando en la carretera Chihuahua-Delicias y Matamoros con sus límites con el estado de Durango.



Con la finalidad de salvaguardar la seguridad de los usuarios de toda la red carretera, la SCT implementó desde el inicio de los trabajos en las zonas mencionadas, la supervisión y vigilancia del señalamiento de protección de obra en las zonas de modernización, colocando el adecuado y suficiente señalamiento diurno y nocturno como: Señalamiento restrictivo de velocidad y de prohibición de rebase, flechas indicando doble sentido de circulación, lámparas destellantes, tableros de obras en construcción, flechas luminosas, indicadores de obstáculos, etc.



Dentro de estos trabajos se han puesto también a disposición las cuadrillas que recorren las desviaciones con el objeto de mantener el adecuado funcionamiento de dichos señalamientos, así como vehículos con dispositivos luminosos (torretas) que refuerzan en conjunto las medidas de seguridad en las obras.



Asimismo, a lo largo de la desviación se pintó una raya continua para señalizar que no está permitido el rebase.



Cabe destacar que a la fecha no existen registros oficiales de la Policía Federal Preventiva (PFP) de accidentes causados por malas condiciones en las desviaciones o señalamiento inadecuado, los accidentes registrados han sido principalmente por no respetar los límites de velocidad en las zonas en modernización. 14/08/2017