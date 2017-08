¡Ah Chihuahua! | Juaritos | Deportes | Zona S.P.M. | Espectáculos | Oficialmente | Perfiles | Rincón Geek | El Tercer Ojo | El Privado | Los Digitalizados | Insólito | Inicio | El Clima en Chihuahua: Lluvias Fuertes Máxima 31° Mínima 19° Martes 15 de Agosto Retira DSPM por seguridad más de 100 autos de la ribera del Sacramento -No se reportaron incidentes en cuerpos de agua al 911 durante el fin de semana tras implementación de oportuno operativo

Como parte del operativo puesto en marcha por el Gobierno Municipal para mantener despejada la ribera del Sacramento y evitar que los ciudadanos se expongan al ingresar al lecho de agua a pie o en sus vehículos como se definió previamente, agentes de la Policía Municipal asignados a la vigilancia en esa parte retiraron de forma gradual un total de 106 autos impidiendo a sus guiadores quedarse en la zona desde las 09:00 horas del domingo.



Los agentes asignados a esa encomienda recorrían una y otra vez la lateral del Sacramento pues los guiadores usaban los accesos norte y sur para estacionarse en la ribera. Hacia el sur, la gente ingresaba utilizando el puente que da hacia las grutas, en tanto al norte los autos cruzaban por el conocido como puente de piedra.



El operativo se realiza mientras la Dirección de Obras Públicas realiza las acciones necesarias con maquinaria pesada, para impedir el acceso de autos y se colocan los rótulos donde se especifique la prohibición y las razones por las cuales no se puede ingresar a la zona, incluso más allá de la temporada de lluvias porque hay quienes acuden a ingerir bebidas alcohólicas y depositar basura, llantas o escombros.





Por lo que respecta al área de presas, personal de Bomberos estuvo haciendo rondines para constatar que la gente no ingresara al agua y en el caso de los vehículos acuáticos, sus tripulantes lo hicieran observando las medidas de seguridad, tales como chalecos de protección.



Como únicos incidentes en el Sacramento sólo se cuenta con la detención de 2 adultos y el aseguramiento de 5 menores el pasado viernes. Los primeros por ingesta de bebidas alcohólicas a bordo de un auto y los segundos por meterse a refrescar en la corriente del río en ausencia de sus padres. 14/08/2017

