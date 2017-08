No se puede retrasar la discusión y aprobación de la reforma electoral: Jesús Villareal No existen alianzas, pero sí existen coincidencias

La reforma electoral ya no se puede retrasar indicó el coordinador de la fracción del PAN, Jesús Villareal, así mismo señaló que no existe una alianza con el PRI, sino que existen coincidencias con las propuestas tanto del Revolucionario Institucional como con MORENA, Movimiento Ciudadano, y Encuentro Social.



Villareal Macías destaco que dentro de las candidaturas comunes, se da la transferencia de votos, misma que se ha convertido en una exigencia de algunos partidos para sacar adelante la reforma. Dentro de la propuesta se busca eliminar esta práctica que atenta contra la voluntad de los ciudadanos y el ejercicio democrático del voto.



El coordinador de la bancada panista negó que la reforma electoral atente contra las fracciones minoritarias como lo son el PT, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza, reiteró que lo que se busca es respetar el voto y evitar que la transferencia sea un medio de supervivencia para estas fuerzas políticas.



En relación a las candidaturas independientes externó que la propuesta de Acción Nacional no va en contra de sus derechos y en ningún momento busca eliminarlas, “Estamos a favor de la pluralidad política y competencia electoral”, subrayó.



Por último, Villareal indicó que la presidenta de las comisiones unidas, Cristal Tovar debe actuar de manera responsable y dar celeridad a la dictaminarían de la reforma electoral, por lo cual hizo un llamado para que se dejen de lado intereses partidistas que empantanan su aprobación. 15/08/2017