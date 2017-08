Cita diputación permanente al Séptimo Periodo Extraordinario de Sesiones

En la reunión de la Diputación Permanente de la LXV Legislatura del Congreso de Chihuahua, se citó a un Séptimo Período Extraordinario de Sesiones, a celebrarse mañana 16 de agosto, a las 11:00 horas, en el Recinto Oficial del Poder Legislativo.



La presidenta del Poder Legislativo, Blanca Gámez, señaló que diferentes comisiones legislativas cuentan con dictámenes que por su naturaleza requieren de la votación del Pleno, por lo cual se extiende el citatorio, a fin de desahogar los siguientes asuntos:



Comisión de Seguridad Pública

- Dictamen con carácter de decreto, a fin de reformar diversos artículos de la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública; así como reformar diversas disposiciones del Decreto No. 842/2012 VI P.E., relacionado con el Fideicomiso para la Competitividad y Seguridad Ciudadana (FICOSEC).

- Dictamen con carácter de acuerdo, mediante el cual se desecha la iniciativa que propone reformar el Código Penal del Estado, en materia de constancia de no antecedentes penales, por ser competencia del Congreso de la Unión.

- Dictamen con carácter de decreto ante el H. Congreso de la Unión, mediante el cual se propone reformar diversas disposiciones de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y del Código Nacional de Procedimientos Penales, a fin de elevar penalidades a los delitos de portación, acopio y posesión de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea de México.

Comisión de Justicia

- Dictamen con carácter de decreto, por medio del cual se reforma el Decreto No. 259/08 II P.O., a fin de modificar la denominación del Centro Estatal para la Instrumentación del Sistema de Justicia Penal, por el de Centro Estatal para la Consolidación del Sistema de Justicia Penal.



Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública

- Dictamen con carácter de decreto, por el que se expide la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Chihuahua.



Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales

- Dictamen con carácter de decreto, por el que se reforman diversas disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado y su Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, en diversos rubros, resolviendo las iniciativas presentadas: Dos por la Diputada Crystal Tovar Aragón (PRD); una, por la Diputada Blanca Gámez Gutiérrez (PAN); y

otra, por el Diputado Jesús Villarreal Macías (PAN).



