No se puede retrasar la discusión y aprobación de la reforma electoral: Jesús Villareal No existen alianzas, pero sí existen coincidencias



La reforma electoral ya no se puede retrasar indicó el coordinador de la fracción del PAN, Jesús Villareal, así mismo señaló que no existe una alianza con el PRI, sino que existen coincidencias con las propuestas tanto del Revolucionario Institucional como con MORENA, Movimiento Ciudadano, y Encuentro Social.



Villareal Macías destaco que dentro de las candidaturas comunes, se da la transferencia de votos, misma que se ha convertido en una exigencia de algunos partidos para sacar adelante la reforma. Dentro de la propuesta se busca eliminar esta práctica que atenta contra la voluntad de los ciudadanos y el ejercicio democrático del voto.



El coordinador de la bancada panista negó que la reforma electoral atente contra las fracciones minoritarias como lo son el PT, PRD, Verde Ecologista y Nueva Alianza, reiteró que lo que se busca es respetar el voto y evitar que la transferencia sea un medio de supervivencia para estas fuerzas políticas.



En relación a las candidaturas independientes externó que la propuesta de Acción Nacional no va en contra de sus derechos y en ningún momento busca eliminarlas, “Estamos a favor de la pluralidad política y competencia electoral”, subrayó.



Por último, Villareal indicó que la presidenta de las comisiones unidas, Cristal Tovar debe actuar de manera responsable y dar celeridad a la dictaminarían de la reforma electoral, por lo cual hizo un llamado para que se dejen de lado intereses partidistas que empantanan su aprobación.



Puntos de los diputados del PAN-



· Por su parte Roció González en la reunión externo, que para que le dan más tiempo al análisis de esta reforma porque ya se tienen todas las condiciones hechas para que sea decretada, ya que el PT, Nueva Alianza, Verde y PRD bajo la presidencia de esta comisión, están queriendo retrasar esta iniciativa de reforma que debe estar ya en los cabildos para su

aprobación.



· Miguel La Torre destaco que hay posturas encontradas es por eso que se provoca discordancias, pero esta reforma debe ser acorde a la realidad y que una de sus propuestas es que los diputados no deban pedir licencia e informo que aún sigue en la mesa el tema de la segunda ronda para la elección, y añadió que ya se está en un plazo muy corto para entregar esta reforma.



· Laura Marín dio a conocer que el PAN está ya listo para comenzar a decretar esta reforma y que no ve el propósito del seguir con esta lentitud por parte de la presidenta de la comisión.



· El legislador Javier Malaxechevarria propuso también el dar celeridad al tema, porque los tiempos los están alcanzando y esto debe salir casi de forma inmediata.



· Citlalic Portillo por su parte dijo que leyó todas las propuestas que la ciudadanía le externo y que está completamente lista junto con sus compañeros de bancada para decretarla, donde anuncio que no necesita de tiempo para ponerse a leer más opciones porque para eso se puso hacer la tarea con tiempo.



Diputados PAN 15/08/2017