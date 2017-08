Se pidió que el tema de la reforma electoral volviera a comisión primera de gobernación: Jesús Villareal

El coordinador de la bancada del PAN Jesús Villareal externo que en base a la lentitud de los trabajos que se realizaron sobre la reforma electoral, se tomó la decisión de excluir el tema en la comisión segunda de gobernación que preside la diputada Tovar del PRD, todo dentro de la legalidad que establece la ley orgánica del poder legislativo.



Por su parte el legislador puntualizo que pasaron 165 días y que no se resolvió nada para poder decretar la reforma, porque lamentablemente se tienen que pasar a los cabildos de los 67 municipios. Para estos trabajos decidió la mesa directiva que recayeran en la comisión primera de gobernación, para con ello dar celeridad al tema, detallo Villareal.



Aclaro, que desgraciadamente las comisiones unidas se volvió una lucha de poderes donde este atraso ahora se le quiere echar la culpa a los demás partidos, pero básicamente se notó que venían solo propuestas de la diputada Tovar, dejando fuera la de los demás partidos y de los ciudadanos.



Por otro lado, se quería citar hasta el 31 de agosto cuando este tema es apremiante para la población, que han pedido desde tener menos plurinominales, como también la no transferencia de votos dentro de las coaliciones.



“Nos preocupa mucho esta situación por la premura del tiempo, es por eso que buscamos una alternativa para sacar la reforma electoral lo más pronto y preciso posible. “Al momento de mostrarnos este documento, pues no incluía todas las acciones que proponemos los demás partidos, como la de los ciudadanos, por eso mismo la resistencia que se tenía”; “Nosotros estamos pugnando por el respeto al voto de los ciudadanos”. 16/08/2017