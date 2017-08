EEUU exigió a los países de América Latina romper lazos con Corea del Norte Mike Pence, vicepresidente de Estados Unidos, habló con Michelle Bachelet, presidente de Chile, sobre la importancia de "aislar" al régimen de Kim Jong-un. También llamó a los gobiernos de la región a actuar "en conjunto" contra la dictadura de Maduro en Venezuela

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, mantuvo este miércoles una reunión con la mandataria chilena Michelle Bachelet. "Es importante que el régimen de Corea del Norte entienda que todas las opciones están sobre la mesa", dijo el estadounidense durante una rueda de prensa conjunta con Bachelet en Santiago de Chile



Pence considera que es de "gran importancia" que el régimen de Kim Jong-un en Corea del Norte se sienta aislado: "Esperamos que Chile, Brasil, México y Perú se unan a nosotros rompiendo todos sus lazos diplomáticos y comerciales con Corea del Norte".



Los programas armamentistas de Pyonyang han formado parte de la agenda de la reunión del vicepresidente de EEUU con la gobernante chilena, donde también se ha debatido la complicada situación política en Venezuela.



El vicepresidente de Estados Unidos afirmó que Venezuela está cerca de convertirse en una dictadura y que su país "no permanecerá como observador". Advirtió que la región percibe "la tiranía y la tragedia en Venezuela", donde la gente "sufre y muere", y reafirmó que el Gobierno de Donald Trump "siempre apoyará a los países libres".



"Todos vivimos en el mismo vecindario. Luchamos cuando luchan los vecinos y seguiremos actuando juntos con el pueblo venezolano para apoyar la libertad", subrayó Pence, quien llamó a los países latinoamericanos a actuar "en conjunto".



Por su parte, Bachelet afirmó que Chile "hará todo lo posible para apoyar a los venezolanos en el camino pacífico" hacia la democracia. Y remarcó que su país no respaldará "golpes de Estado o intervenciones militares" en Venezuela, ni tampoco sanciones que no provengan del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.



Bachelet, por otro lado, añadió que el programa de armas nucleares de Corea del Norte es un "tema sensible" para Chile, que ha sido abordado en diversas cumbres internacionales por sus representantes.



La gobernante aseguró que Chile apoya la idea de "renovar los esfuerzos diplomáticos" y las conversaciones entre Corea del Norte, Japón, Corea del Sur, China, Estados Unidos y la Federación Rusa, que apuntan a "consagrar una península sin armas nucleares".



Con información de EFE

16/08/2017