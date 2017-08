Emite Secretaría de Educación y Deporte recomendaciones para el inicio del ciclo escolar 2017-2018

Cd. Juárez, Chih.- -Debido a la cercanía del fin del periodo vacacional, la Subsecretaría de Educación y Deporte en la Zona Norte, emitió una serie de recomendaciones a las madres y padres de familia, así como a las y los estudiantes para prepararse ante el próximo inicio del ciclo escolar 2017-2018.



Bernardo Ernesto Valdez Talamantes, Coordinador de Educación en esa región, informó que el próximo lunes 21 de agosto las y los alumnos de nuevo ingreso, además de los que continúan en el nivel básico, regresan a las aulas, por lo cual es importante preparase para no tener imprevistos.



“A los padres se les solicita que empiecen a modificar el horario de dormir y despertar de los hijos, además de verificar que tengan los útiles y material completo para tener un buen arranque de clases”, dijo el funcionario.



Agregó que es fundamental que se contemple el tiempo que les tomará trasladarse a la institución educativa, pues el tráfico vehicular incrementará considerablemente, lo que podría representar un retraso en su desplazamiento.



De la misma manera pidió a quien lleve a las niñas y niños a las escuelas tener precaución al momento de bajar a los estudiantes de los vehículos, no dejarlos sobre la calle, no estacionarse en doble fila y respetar el reglamento vial.



Asimismo recomendó tener listos los uniformes, para que de esa manera el día lunes no se demoren y no se generen problemas para acceder a los planteles, que así lo estipulan dentro de sus lineamientos internos.



Es indispensable que los estudiantes tengan una alimentación sana para tener un buen rendimiento escolar y se exhorta a agregarles un refrigerio evitando que ingieran golosinas y azúcares, refirió Valdez Talamantes.



Los horarios continúan como el ciclo escolar pasado, es decir, de ocho de la mañana a 12 del mediodía en el turno matutino y de dos a seis de la tarde para el vespertino.



Para tener éxito y un buen ciclo escolar es de suma importancia crear un equipo donde participen madres y padres de familia, maestros y alumnos. 16/08/2017