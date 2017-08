Nosotros gastamos suela y somos emanados del voto directo por eso pedimos cambio de comisión del tema de reforma electoral: Laura Marín

Laura Marín anuncio que esta comisión 2da de gobernación nunca trabajo acorde con las peticiones y necesidades de la gente, porque nosotros representamos a la gente y eso es lo que la diputada Tovar y algunas fuerzas políticas no han entendido.



Para ellos que NO trabajaron en ganar el voto es muy fácil tardarse en decretar la reforma electoral, además de que no incluyeron en las propuestas de la gente como el minimizar los plurinominales y además acabar con la transferencia de votos.



“Nosotros representamos, trabajamos y pedimos el voto de los ciudadanos calle por calle dentro de nuestros distritos y aun los seguimos haciendo; por lo menos los 16 diputados del PAN por ejemplo, ya que todos somos emanados del voto directo y nuestros electores si nos reclaman y nos piden resultados. Por eso mismo nosotros volvemos a las colonias, resolvemos gestiones, proponemos en el pleno, recibimos peticiones, de tal manera sentimos ese compromiso de seguir adelante dentro de las exigencias que nos expresaron en campaña nuestros votantes”, reitero la diputada del PAN, Laura Marín.



Esto que hicieron algunos partidos y la presidenta de las comisiones unidas lleva un trasfondo, y es que se les acabaría la transferencia de votos y eso les afectaría enormemente, por eso mismo ya es tiempo que hagan el trabajo de hacer campaña, gastar suela ,de comprometerse con la gente, porque sin compromiso es muy fácil de no hacer nada y de tardarse para hacer lo que la gente pidió dentro de estos foros y de las peticiones que nos hicieron, para hacer esta reforma electoral, resalto la diputada juarense Laura Marín. 17/08/2017