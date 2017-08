Nos debemos a la gente y personalmente leí las propuestas y muchas de ellas serán incluidas en la reforma electoral: Citlalic Portillo

La diputada Citlalic Portillo dio a conocer que ahora que los trabajos para decretar la reforma electoral se encuentran en la primera de gobernación, es cuando se tendrá las propuestas de la ciudadanía y de los demás partidos. Aclaro que su intención no es que desaparezcan los demás partidos minoritarios, pero si que empiecen a trabajar para que también se ganen el voto y la confianza de la gente y no solo por plurinominales y por alianzas.



“En mi distrito dentro de la campaña trabaje duro para caminar por uno de los distritos más largos y complejos del Estado de Chihuahua centro sur, es por eso que nos sentimos comprometidos en nuestro trabajo para dar respuestas, y en base a eso, estamos dando acelere a todo el trabajo legislativo que va surgiendo, sin meternos en fobias partidistas y lentitud en las labores, porque esta legislatura además es bien corta”, dijo Portillo.



“Nos debemos a la gente y personalmente leí las propuestas y muchas de ellas fueron incluidas para darlas dentro de las mesas de trabajo, nosotros nunca vivimos de la política, por eso tenemos una visión ciudadana”, reitero.



La legisladora del PAN centro sur, explico que su principal objetivo y de toda la bancada del PAN, es el de precisamente sacar esta reforma electoral para que le sirva a todo mundo y no solo a unos cuantos, porque es lo que los ciudadanos nos indicaron. Añadió además, de que su formación no es referente solo a la política porque es la primera vez que incursiona en ella, pero enfatizo, que no por eso es neófita en saber de las cuestiones de gobierno político electorales.



Ahora si trabajaremos a marchas forzadas porque la ciudadanía siempre nos pidió que ya hubiera menos plurinominales y un sinfín de aspectos que se trata de incluir dentro de esta reforma electoral, apunto Citlalic Portillo. 17/08/2017