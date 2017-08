Esperamos que se haga un consenso de que si no hay mejor servicio de transporte se pueda revocar el aumento: Miguel LaTorre

El diputado Miguel LaTorre en días pasados realizó un posicionamiento a título personal donde mencionaba que el transporte debe ser mejor cada vez, destacando que ellos son representantes por el voto de los ciudadanos que usan diariamente el transporte público, del cual expresó que si es cierto que hace falta una ley sustancial con la finalidad de que vaya mejorando el servicio en beneficio a la ciudadanía.



Agregó, que respeta a los diputados que no piensan de su misma manera, pero resaltó el legislador del PAN que siempre uso el transporte público, por eso sabe el sentir de la gente con referencia a los camiones. Porque si es cierto y es lamentable como dejó este sistema el gobierno anterior, pero cada vez se debe ir mejorando, es por eso que se realiza esta petición para que el Estado evalué si realmente se mejoró el servicio, porque si no es así se pueda revocar el incremento del servicio de transporte.



Puntualizó LaTorre que visita diariamente a los vecinos de su distrito, donde la población le han comentado sobre el aumento del transporte, a pesar de que esta problemática del Vivebus tiene 3 o 4 años, aún sigue vigente debido a que no ha habido una solución definitiva, pero indicó que por lo menos en esta época ya no existen paros con los camioneros, aunque las rutas alimentadoras siguen siendo muy malas y muchos adultos mayores están preocupados por el aumento ya que lo usan diariamente.



Desgraciadamente el servicio sigue siendo malo, ya que tardan igual que antes , los camiones aún son malos, los camioneros no tienen buen trato. Obviamente los usuarios no tienen buena percepción acerca del tema, es por eso que se haga un consenso de que si no hay mejor servicio por parte de los concesionarios, se pueda revocar la tarifa del transporte. 17/08/2017