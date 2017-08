Es complejo que todos estén de acuerdo con la reforma electoral, pero se pudieron reformar algunos puntos: Miguel LaTorre

Miguel LaTorre expresó en base a la reforma electoral, “somos un país con tantas ideas diversas que es complicado el sacar una reforma a gusto de todos, ya que por parte del PAN siempre se ha traído el tema de la no transferencia de votos y que es lógico de que algunos partidos políticos no estén de acuerdo, ya que así han logrado sobrevivir por muchos años”.



Añadió que están en su derecho de no estar de acuerdo, porque obviamente no están a favor, pero es algo que está acorde a la realidad de lo que ha pedido también la población.



Declaró, que en el sano sentido, es complejo de que estén todos de acuerdo para sacar esta reforma con la votación de todos los partidos políticos, pero se logró llegar a un acuerdo para sacar una reforma sumando todas las propuestas de la ciudadanía y fuerzas políticas.



Fue una estira y a floja donde fue complicado que pudieran salir todos los temas, además de que se tuvo que ceder algunos puntos y no siempre se puede dar gusto a todos, mencionó; pero por otro lado tampoco se pudieron agregar varios temas como por ejemplo “Sin voto no hay dinero”. Dentro de este tema enfatizó, que no estaban en contra de ellos, pero que es un tema que no está en la esfera de lo local, porque se debe tratar primero en lo federal para que haga se la modificación de la formula, porque así no tiene vigor y de nada serviría incluirlo sino tiene vigencia.



Hasta que se resuelva en lo federal se podrá manejarlo en lo local, agregó LaTorre. 18/08/2017