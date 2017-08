En el PAN hemos defendido por mucho tiempo la no transferencia de votos: Jesús Villarreal

El coordinador de los diputados del Partido Acción Nacional, Jesús Villarreal, señaló que la aprobación de esta reforma dará verdadero valor al voto de los ciudadanos al no transferirse su voto a otros partidos “satélites”, ya que son los que sienten recelo a aprobarla, como los es el PRD, PT, PVEM y Nueva Alianza.



Dijo Villareal, que los puntos que son del PAN, están en el dictamen y es la no transferencia de los votos, la ronda de asignación de pluris, las firmas de los independientes y la licencia de los diputados.



Cabe destacar que está dentro de este dictamen está la sobrevivencia de muchos partidos, obviamente si hay cierto recelo a aprobar.



Añadió el coordinador, de que todos los partidos están en derecho de manifestarse, obviamente algunos artículos que se reserven cada partido.



“Esta reforma para nosotros es trascendental porque están poniendo antecedentes en el sentido de la no transferencia de votos, y tratar de que la representación que tienen los partidos sea real, ya que la transferencia le da vida a partidos que han existido por muchos años, y creo que es justo que la ciudadanía defienda su voto y obviamente un ciudadano que emite su sufragio, no pide que lo transfieran a otro partido político”, recalco.



Anuncio el legislador que algo que siempre ha defendido Acción Nacional por muchos años, y es la no transferencia de votos, lo que implica darle vida a los partidos satélites que negocian el voto de los ciudadanos.



No queremos desaparecer partidos puntualizo, “simplemente les pedimos que sobrevivan con los votos que realmente les da el ciudadano, ya que no es justo que un ciudadano emita su voto a un partido y ese partido lo negocio con otro partido para sobrevivir, es la defensa de nosotros”. 18/08/2017