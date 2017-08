En poco tiempo logramos que se dictaminara la reforma electoral: Citlalic Portillo

Después de haber trabajado casi todo un día donde se vio punto por punto sobre las peticiones que la sociedad había mandado, junto con las propuestas de los partidos políticos, la diputada Citlalic Portillo, resaltó estar contenta porque a pesar de que los tiempos eran cortos, se logró sacar una reforma que le servirá a la población, ya que muchas de sus propuestas fueron incluidas en esta reforma.



“Estamos contentos de haber tenido una reforma más sustanciosa donde se vieron los puntos que la gente nos mandó, pero si hay que mencionar que en parte se tiene que ceder para poder lograr más cosas, ya que no siempre se puede tener contentas a todas las partes al cien por ciento, pero se trató de verter todas las propuestas de la gente y de las fuerzas políticas”.



Aclaró, que uno de los puntos que pidió el PAN, era la reducción de plurinominales, además de que los votos no se fueran para los demás partidos durante las coaliciones, las llamadas, “Transferencia de votos”, dijo; porque votabas por un partido o candidato y ese voto se pasaba a otro partido que la gente no eligió.



Salimos adelante en este tema, porque muchos de las peticiones abonaban a que hubiera un cambio que beneficiara a la gente, ya que estaba cansada de ciertas prácticas, donde mucha de la población estaba molesta porque había partidos que seguían y seguían y que nunca habían sido votados. Esa era una gran molestia por parte de la población dentro de sus propuestas, recalcó Portillo. 18/08/2017