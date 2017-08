En marcha, Operativo 30 Delta del Centro SCT Chihuahua Busca detectar a conductores de transporte de carga y pasajeros en condiciones no aptas para viajar

Como parte de las acciones preventivas que realiza el Centro SCT en Chihuahua, la dependencia informa que actualmente se tiene en marcha el operativo 30 Delta el cual pretende reducir en gran porcentaje el número de accidentes automovilísticos en las carreteras federales, que en su mayoría tiene que ver con factores humanos, entre ellos el cansancio y en algunos el consumo de sustancias tóxicas.



Rafael Chávez Trillo, titular del Centro SCT en Chihuahua, precisó que este operativo busca detectar a conductores de transporte de carga y pasajeros en condiciones no aptas para viajar, para lo cual se implementan centros de control en diferentes puntos carreteros con el apoyo de médicos de la dependencia.



Agregó que en estos puntos se van a revisar las condiciones psicofísicas, es decir que estén bien de salud, con su presión arterial dentro de los márgenes establecidos, que no estén cansados y sobre todo que no hayan consumido alguna sustancia para mantenerse despiertos o sustancias que alteren sus sentidos.



Cabe destacar que estadísticas oficiales de la SCT a nivel nacional el 90% de los accidentes viales son provocados por el hombre, mientras que 5% se debe a condiciones ambientales adversas, tales como niebla, granizo, lluvia u obscuridad; el 4% se asocia a conductores que no respetan los señalamientos viales, y sólo 1% por fallas mecánicas, sobre todo en los neumáticos.



Por estos motivos la SCT instala módulos de la Unidad de Protección de Medicina Preventiva del Transporte en diversos puntos estratégicos, donde los choferes son sometidos a pruebas, para verificar que estén en óptimas condiciones para manejar un vehículo. 18/08/2017