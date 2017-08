Reforman diputados la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua y su reglamento interior

En Periodo Extraordinario, los integrantes de la Sexagésima Quinta Legislatura, realizaron una serie de reformas a su Ley Orgánica y a su Reglamento Interior y de Prácticas Parlamentarias, en lo referente a la presentación de iniciativas y comisiones legislativas.



Con las reformas realizadas, las comisiones y comités, habrán de presentar por escrito ante la Presidencia del Congreso, un informe anual de actividades, a más tardar, el último día del mes de agosto de cada año que comprenderá los meses de septiembre a agosto, mismo que

contendrá los resultados de los objetivos y metas propuestas en sus programas de trabajo; señaló la diputada Laura Marín Franco, en representación de la Comisión Primera de Gobernación y Puntos Constitucionales.



Continuó su exposición, externando que si se trata del primer informe, éste abarcará de la fecha en que se instale la comisión o comité, hasta el último día del mes de agosto del siguiente año, continuó la legisladora.Por lo que respecta a la presentación de iniciativas de viva voz en el Pleno o la Diputación Permanente, a través de documento por escrito y en

formato electrónico; por escrito y en formato electrónico, en la Oficialía de Partes del Congreso, éstas deberán hacerse del conocimiento de las y los diputados a más tardar al día siguiente hábil al de su recepción.



En lo referente a la discusión en la creación o reforma de ordenamientos jurídicos, si el dictamen no fuere aprobado en lo general, la Presidencia ordenará se devuelva a la comisión que lo formuló, a fin de que elabore uno diverso en un plazo que no exceda de quince días naturales y lo someta a consideración del Pleno o de la Diputación Permanente.



Dentro de la discusión y votación en lo particular; concluida la discusión y votación en lo general, la Presidencia someterá a discusión el dictamen en lo particular es decir, respecto de preceptos o partes específicas del mismo, lo que implica la reserva de artículos determinados para su análisis, éstas presentarán antes del inicio de la votación del dictamen, en lo general.



Posterior a escuchar las reservas y propuestas, la Presidencia las someterá a votación y ordenará abrir el sistema electrónico de votación, a efecto de que las y los diputados registren su voto. Las votaciones sobre cada uno de los artículos reservados podrán realizarse al final de la discusión sobre la totalidad de los mismos.



Una de las Secretarías informará a la Presidencia el resultado de la votación y esta hará la declaratoria correspondiente; las reservas aprobadas se incorporarán al dictamen o documento de que se trate, cuando se elabore la minuta correspondiente.



Las partes del dictamen o documento sobre las que no se expresen reservas, se someterán a votación en su conjunto.



Para finalizar su exposición, Marín Franco informó que la Presidencia podrá permitir que un dictamen se vote en lo general y en lo particular en un solo acto,siempre que no se hayan presentado reservas respecto de partes específicas del mismo. 18/08/2017