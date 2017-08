Entregan Gobierno Municipal y “Ayudar es nuestra misión” vivienda digna a 8 familias de Ladrilleras Norte De la mano de voluntarios se ayudó a mejorar la calidad de vida de las familias con la construcción de un total de 20 casas en un año

La Asociación Civil “Ayudar es nuestra misión” y el Gobierno Municipal encabezado por la alcaldesa, Maru Campos Galván, hicieron la entrega simbólica de 8 viviendas a familias de escasos recursos que habitan en la colonia Ladrilleras Norte, mejorando con ello la calidad de vida de estas personas.



En este proyecto se conjugó el apoyo de cuatro sectores de la sociedad; beneficiarios que “ayudaron a ayudarles”, organizaciones de la sociedad, sociedad civil que donó materiales y Gobierno Municipal.



Las labores de construcción comenzaron hace ya un año, y con estas ocho viviendas suman ya 20 viviendas para esta colonia de 83 familias, que requirieron una inversión de 400 mil pesos para materiales, pues la mano de obra fue gratuita, gracias al apoyo de jóvenes voluntarios, entre ellos algunos que han cometido delitos y fueron llevados por el Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia, así como estudiantes que asistieron cada fin de semana a apoyar en la edificación de las casas.



La presidenta municipal, Maru Campos Galván, resaltó la emoción de cumplir no sólo con la promesa hecha a la ciudadanía, sino también con la atención a uno de los problemas más sentidos de la gente, que es la falta de vivienda, por lo que reiteró lo gratificante que es ayudar a cambiar vidas y poner mayor atención a la falta de servicios como agua y drenaje, ante lo cual informó que Ladrilleros Norte será una de las primeras colonias tomadas en cuenta en 2018 para contar con dichos servicios.



“Sueñen, no dejen de tener esperanza, porque las condiciones de vida pueden cambiar, sé que han estado esperando mucho tiempo pero se pueden hacer las cosas, no dejen de confiar en nosotros y las organizaciones civiles que han sido parte de esto”, mencionó Campos Galván.



María del Pilar González, quien pertenece a la etnia tarahumara y fue beneficiaria con la entrega de vivienda, agradeció este apoyo tanto a la Alcaldesa como a Juan Manuel Morales, líder de la asociación civil en mención por destinar el tiempo para ayudarlos a construir este cuarto, que disfrutará no sólo ella sino sus hijos y nietos.



“Ayudar es nuestra Misión”, es una asociación que dirige el bombero en activo Juan Manuel Morales, quien resaltó que el agradecimiento, abrazo y emoción de ayudar a los demás es pago suficiente para quienes se dedican al altruismo, asimismo resaltó la labor de la Alcaldesa a quien describió como una mujer incansable e inagotable, pues apenas en enero del año en curso, asistió para ayudar a construir el pie de una de las casas, para lo cual colaboró en batir cemento y acarrear agua, “gracias por trabajar hombro con hombro con el voluntario para ayudar a quienes más lo necesitan”, expresó.



Asimismo dio las gracias a los jóvenes que cometieron algún delito y a pesar de ello asistieron para ser parte del equipo de voluntario, pues a la vez se dieron cuenta de que es gratificante hacer el bien y mucho más cuando se hace en pro de personas necesitadas.



“Este es un comienzo para los beneficiarios, les quiero decir que ahora tienen mejores condiciones porque con esta vivienda el jacal va quedando atrás y es un patrimonio que perdura”, comentó el representante de ‘Ayudar es nuestra misión’.



Leticia Salinas, directora del Consejo Ciudadano de Seguridad y Justicia indicó que la idea de que los jóvenes que se han equivocado no tienen oportunidad de cambiar es mentira, pues durante el tiempo que apoyaron a construir estas 8 viviendas los menores infractores pudieron abonarles algo a personas que ahora tienen una casa digna.



El director de Desarrollo Humano y Educación del Municipio, Marco Bonilla Mendoza, mencionó que hace casi un año inició este proyecto de construcción de vivienda digna en esta colonia, para estas 8 viviendas el Gobierno Municipal colaboró con 500 blocks, 2 toneladas de cemento y 72 láminas galvanizadas. Estos materiales son adicionales a los 900 blocks, 40 sacos de cemento y 20 armex que ya habían donado con anterioridad.



Destacó el trabajo duro que hace la administración municipal en materia de vivienda digna, pues en poco tiempo ha dotado a más de mil familias de diferentes zonas del municipio con paquetes de material y construcción a bajo costo, con una inversión superior a los 5 millones de pesos. Asimismo para hacer frente a las contingencias climáticas se ha destinado una inversión de 3.5 millones para ayudar a las familias afectadas a salir adelante.



En el presídium acompañaron a las autoridades antes mencionadas Anabel Ávila representante de la asociación Caritas de Chihuahua, así como Virginia Chávez de la escuela bíblica El Buen Pastor, que aportaron con material para construcción y donativos. 18/08/2017