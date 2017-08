No se permitirán robos o actividades que perjudiquen a los ciudadanos: IMCFD

Para cumplir con el compromiso adquirido con los deportistas y la ciudadanía en general a fin de hacer de Chihuahua una mejor ciudad, el Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte (IMCFD) anunció que desde el miércoles 16 de agosto fue separado de su cargo el coordinador de la Alberca Niño Espino, Salvador Lozano Torres luego de que se comprobara su participación en prácticas ilícitas que perjudican el patrimonio de los chihuahuenses.



Lozano Torres se desempeñaba en el puesto de coordinador de dicho Centro Recreativo desde el 2 de mayo del 2016, no obstante, desde el inicio de la presente administración municipal se comenzó una auditoría interna que dio como resultado la averiguación de desvíos de recursos correspondientes a pagos de usuarios en dicho inmueble.



Al respecto, el director del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Orlando Villalobos Seáñez, abundó en que la instrucción del Gobierno Municipal es de cero tolerancia a los funcionarios y servidores públicos que sean detectados en prácticas ilícitas sin importar el puesto que ocupen.



“Aquí no importa de quién estemos hablando, trabajamos con una política de cero tolerancia para actos de corrupción o prácticas ilícitas… es el compromiso que adquirimos con nuestra alcaldesa Maru Campos y con la ciudadanía, no podemos permitir que se perjudique a Chihuahua”, acotó Villalobos Seáñez.



Asimismo, informó que las autoridades correspondientes mantienen una investigación para fincar responsabilidades, motivo por el cual Salvador Lozano Torres fue despedido de su cargo por medio del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, puesto en el que se desempeñaba desde principios del 2016. 18/08/2017