Esperaremos la indicación de la suprema corte para tener competencia en los Estados, para la reducción de recursos a los partidos: Jesús Villareal

El coordinador de la bancada del PAN Jesús Villareal dio a conocer que la propuesta dentro de la reducción de recurso público para los partidos políticos que era propuesta del grupo wiki política, es algo que no compete al ámbito estatal sino del federal, y no por estar contra ellos, porque hay concordancia en varios de los temas, pero el punto es que esa misma ley está siendo impugnada en el Estado de Jalisco por el partido Verde ecologista, Morena y Nueva Alianza.



En el tema del uso de recurso público a los partidos políticos detallo el diputado, que el PAN no está en contra de la reducción, pero la legislación federal no concede la competencia para ello.



Aclaro, que esa reforma que surgió en Jalisco está siendo impugnada ante la Suprema corte de justicia de la nación, por una acción de inconstitucionalidad, por lo que dicho juicio aclarara de una vez por todas si los Estados tienen competencia para poder llevar a cabo reformas en materia de financiamiento y ante esta controversia el partido Acción Nacional estará atento para actuar en consecuencia, reitero Villareal. 19/08/2017