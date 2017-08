Emite la Coordinación Nacional de Protección Civil recomendaciones para observar el eclipse solar

Con motivo del Eclipse Solar que ocurrirá el próximo lunes 21 de agosto y que será visible en México de manera parcial, la Coordinación Nacional de Protección Civil exhorta a la población a observarlo de forma segura, usando lentes, binoculares y telescopios con filtros especiales (filtro para soldar del número 14).



Este fenómeno astronómico tendrá una duración (hora del centro) de 2 horas con 36 minutos, teniendo su inicio a las 12:02 horas. La hora máxima del eclipse será a las 13:20 horas y finalizará a las 14:38 horas.



Durante la presencia del Eclipse Solar se recomienda:



No mirar directamente el Sol, ya que puede dañar la retina en poco tiempo.

Observar el eclipse con filtros para soldar del número 14.

Para apreciarlo, no usar lentes de sol, binoculares, cámaras fotográficas o de video vidrios ahumados, filtros polarizados, telescopios o películas de color expuestas.

Aún con instrumentos seguros, no mirarlo más de 30 segundos.

Prestar atención a niñas, niños y personas de la tercera edad y asegurarse que observen el eclipse de forma segura.



La Coordinación Nacional de Protección Civil informa sobre los horarios en los que se podrá apreciar el Eclipse en la República Mexicana:



Aguascalientes: 13:07:13 horas

Baja California: 10:26:26

Baja California Sur: 10:36:52

Campeche: 13:44:24

Chiapas: 13:45:38

Chihuahua: 10:50:04

Ciudad de México: 13:20:11

Coahuila: 13:02:31

Colima: 11:04:57

Durango: 12:26:59

Guanajuato: 13:12:47

Guerrero: 13:19:48

Hidalgo: 13:19:18

Jalisco: 13:04:14

Michoacán: 13:11:53

Morelos: 13:21:26

Nayarit: 12:58:20

Nuevo León: 13:10:12

Oaxaca: 13:31:15

Puebla: 13:06:15

Querétaro: 13:16:15

Quintana Roo: 13:51:03

San Luis Potosí: 13:10:49

Sinaloa: 11:49:14

Sonora: 10:35:24

Tabasco: 13:42:03

Tamaulipas: 13:14:09

Tlaxcala: 13:23:06

Veracruz: 13:28:13

Yucatán: 13:45:19

Zacatecas: 13:05:04 20/08/2017