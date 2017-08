Inaugura Gobierno Municipal primera exposición artística de la Quinta Touché -En el marco del circuito cultural Faro Norte

El Gobierno Municipal inauguró este sábado la exposición fotográfica “Todos somos Chihuahua”, a cargo de la artista local Paloma Castillo en las instalaciones de la Quinta Touché. Lo anterior dentro del marco del circuito cultural Faro Norte.



El Gobierno Municipal, a través de la Dirección de Desarrollo Económico y Turístico, inauguró este sábado la primera exposición artística de la Galería de la Quinta Touché, que actualmente alberga las oficinas de esta dependencia y el Museo de Toribio Ortega. De esta forma, la galería se suma a los atractivos que ofrece esta finca, además de convertirse en un nuevo espacio para impulsar el desarrollo cultural y promover el talento de artistas locales.



La inauguración estuvo a cargo de la directora de Desarrollo Económico y Turístico, María Angélica Granados Trespalacios, el subdirector de Turismo del Municipio, Gerardo Vidales Sandoval y la fotógrafa Paloma Castillo López.



El evento se llevó a cabo dentro del marco del circuito cultural Faro Norte, en el cual se inauguraron de forma simultánea nueve espacios artísticos del Centro Histórico de la ciudad, con el objetivo de impulsar el talento local y brindarles a los chihuahuenses una nueva opción para conocer el arte y la cultura en Chihuahua Capital.



Faro Norte es una iniciativa de un grupo de galeristas de la ciudad a fin de impulsar el desarrollo cultural del municipio. En este ejercicio participan: Galería Panorama, en Av. Venustiano Carranza 1201; Taller-Galería Espacio 1104, en Santos Degollado #1104; Galería Terminal Santorini, sobre Paseo Bolívar y Quinta; Galería La Estacion Arte Contemporáneo, en Aldama 1002; Museo Centro de Desarrollo Cultural, sobre Independencia y Libertad; Museo Casa Sebastián, en Juárez 601; Poliforum Cultural Universitario, frente a la Plaza Hidalgo y la Quinta Touché, en Paseo Bolívar e Independencia.



Paloma Castillo López es fotógrafa profesional y Licenciada en Administración de Empresas con especialidad en Mercadotecnia egresada del ITCH. Como fotógrafa colabora con material fotográfico para El Instituto Down y para la fototeca deI Instituto Nacional de Antropología e Historia en la ciudad de Chihuahua y es coautora de libro fotográfico digital “Cuba ¿El fin del socialismo?”.



Como artista, Paloma Castillo es autora de las exposiciones “Rincones en Chihuahua”, presentada por el Colectivo El Heraldo de Chihuahua en el 2007; “A marchas forzadas”, colección que fue exhibida en el Museo Tarike en el 2016 y “Fundiendo el pasado”, exposición que se ha presentado en el Museo Casa Siglo XIX y en la ex hacienda de El Sauz en el transcurso del 2017.



En “Todos somos Chihuahua”, la artista muestra diversos rasgos de la cultura chihuahuense, desde una mirada muy particular, con la finalidad de crear en el espectador ese momento de reflexión que le valorar la trascendencia de la lucha inmemorial que transformó aquel páramo seco y desierto en las numerosas poblaciones que dedican hoy su esfuerzo diario al perfeccionamiento de sus obras y enriquecimiento de la propia cultura.



De esta forma, la exposición queda abierta al público de lunes a viernes de 9:00 a 15:00 horas, en las instalaciones de la Quinta Touché, ubicada en Paseo Bolívar e Independencia, y será temporal. 20/08/2017