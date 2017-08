El Centro Universitario de Bocoyna es una nueva opción, viable y segura, para los jóvenes de la Sierra “Ahorita, nosotros le estamos pidiendo al gobierno del estado que nos resuelva la petición de la clave para el reconocimiento de la Universidad, porque hemos gestionado con ellos, pero no nos han querido resolver”.

Bocoyna, Chih.- El Centro Universitario de Bocoyna abrió sus puertas con dos carreras iniciales: la Licenciatura en Informática y la Licenciatura en Administración de Empresas Turísticas, con validez oficial. El arranque de las clases se dio hoy lunes 21 de agosto, en San Juanito.



Las aulas provisionales están en dos salones que son propiedad de la organización Antorcha Campesina, y que fueron divididos para albergar a los primeros 30 alumnos que se habían inscrito hasta el viernes pasado.



Al respecto, la directora de la nueva Universidad, Profesora Nancy Aracely Ramírez Ruiz, expuso que “Antorcha ofrece el trabajo y la experiencia de nuestros maestros, quienes tienen un historial muy amplio en las escuelas, y cuya práctica puede hacer que el ámbito educativo en México supere el atraso en que lo han sumido muchas décadas de estancamiento por las políticas oficiales”.



El nuevo plantel tiene la misión de responder a las necesidades de la Sierra de Chihuahua y darle impulso a los jóvenes, porque acá “no se ve eso, que los chicos lleguen al nivel superior, siempre se quedan en el nivel medio-superior, pero es porque no hay otro lugar a donde puedan ir a estudiar”, expresó la Profesora Nancy Aracely.



Y hay mucha demanda para el nivel universitario, porque el municipio de Bocoyna tiene muchas comunidades de donde salen (…) del bachillerato, del telebachillerato, del Cecyt, pero por lo mismo que no hay centros donde puedan impulsar su educación, muchos se quedan hasta ahí, ya no le siguen, o tienen que salir a la ciudad, pero esto implica un gasto extra para ellos y para sus familias, abundó la directora.



PIDEN AL GOBIERNO LA CLAVE DE RECONOCIMIENTO



El diseño de las dos carreras que se ofrecen acá, fueron el producto de un estudio de factibilidad que se realizó en el municipio desde el ciclo escolar pasado y que resultó positivo a las necesidades de la región. “Ahorita, nosotros le estamos pidiendo al gobierno del estado que nos resuelva la petición de la clave para el reconocimiento de la Universidad, porque hemos gestionado con ellos, pero no nos han querido resolver”, explicó.



“Con el Centro Universitario de Bocoyna estamos firmes en su inicio con las dos nuevas carreras, y vamos a insistir ante las autoridades para que nos reconozcan los estudios y el planrtel, porque los jóvenes de la Sierra deben de tener las mismas oportunidades que los jóvenes de las grandes ciudades, exactamente el mismo derecho a educarse y a cursar una educación superior, y a este respecto, queremos decir muy alto que no nos vamos a rendir, que vamos a luchar por alcanzar y concretar este derecho de los hijos del pueblo trabajador”, concluyó. 21/08/2017