Se llevó a cabo el 1er Congreso Internacional de Egresados de la FMyCB

La Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, de la Universidad Autónoma de Chihuahua, llevó a cabo el primer Congreso Internacional de Egresados, espacio que fungió como plataforma para los egresados, en donde presentaron trabajos de investigación, ponencias, platicas, obras literarias y plásticas.



Viernes 18 y sábado 19 de agosto, el Poliforum Científico Cultural, abrió sus puertas a más de 500 egresados, estudiantes, docentes y personal de la universidad, con la finalidad de disfrutar el Congreso de Egresados.



El Director de la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, Dr. Luis Carlos Hinojos Gallardo, destacó que es un evento que favoreció la convivencia entre ex alumnos y su alma mater, favoreciendo con ello el sentido de pertenencia, además se establecieron lazos de cooperación médico- científicos.



Un programa vanguardista con ponencias como “Neuroquímica de las emociones” a cargo de la Dra. Ana Carolina Aguilar Venegas, “Genética y Genómica” por el Dr. Javier Tadeo Granados Riverón, mesa redonda a cargo de presidentes de varios Colegios de Médicos, quienes charlaron acerca de ¿Cómo vamos, y hacia donde debe ir la educación médica”





Ponencias de interés general como “Los Secretos del vino” a cargo del Dr. Sergio Piña Gardea, “Después de los 40 ¿Me opero, me pongo o me quito? Por el Dr. Jesús Jaime Zermeño Rivera.



Además, se contó con momentos emotivos, como la presentación musical del grupo “Los Autistas” el cual está conformado por medico egresados, Homenaje a la Dra., Martha Isabel Céspedes Delgado.



Reconocimiento a los ex búfalos de la generación 1978-1979, quienes obtuvieron el campeonato de futbol americano, durante su estancia en la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas.



De esta manera la Facultad de Medicina y Ciencias Biomédicas, promueve la identidad y pertenencia con sus egresados, alumnos, docentes y personal administrativo, generando de esta manera una red promotora del servicio que brinda la facultad y la calidad con la que desarrolla sus procesos. 21/08/2017