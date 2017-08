Realizarán la segunda edición de la carrera Reto Vertical en el Congreso

Los participantes de la segunda edición del “Reto Vertical”, enfrentaran los 360 escalones del Congreso del Estado, al correr contra reloj las escaleras de emergencia de dicho edificio el próximo domingo 27 de agosto de 2017 a las 09:30 A.M.



Los competidores subirán uno por uno las escaleras de dicho edificio y se medirán los tiempos de cada uno premiando a los tres primeros lugares por categorías: femenil y varonil, además de que todos los participantes recibirán un certificado de participación por haber completado la prueba.



Es importante mencionar que por la dinámica de la competencia el cupo del evento estará limitado a 120 competidores y se contará como invitados especiales con los deportistas Chihuahuenses Lorena Buccio y “El Dorado Reyes”



El costo del boleto es de 200 pesos por persona los cuales se pueden adquirir en Dportenis ubicado en la calle Libertad 521 Col. Centro en un horario de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., con la inscripción el competidor tendrá derecho a Playera Dry Fit alusiva al evento.



La entrega de kits será el día sábado 26 de agosto en un horario de 10 a.m. a 3 p.m. en Dportenis ubicado en la calle Libertad 521 Col. Centro.



Para más información se puede consultar la convocatoria en la página de Facebook jud_fit, quien será la representante deportiva de dicho evento. 21/08/2017