Reitera gobernador llamado a legisladores para reestructurar la deuda Cada día se pierden 710 mil pesos, que podrían utilizarse en medicamentos, becas, uniformes o apoyos para vivienda, señala el mandatario

El gobernador Javier Corral, reiteró el llamado a los diputados que integran la LXV legislatutra del Congreso del Estado, para que no obstaculicen la reestructuración de la deuda de Chihuahua, toda vez que diariamente se dejan de ahorrar recursos, que podrían invertirse en medicinas, becas, material escolar y uniformes.



En un encuentro con medios de comunicación, realizado al finalizar la ceremonia de arranque del nuevo ciclo escolar, el Gobernador Javier Corral, recordó que cada día se pierden 710 mil pesos, los cuales también podrían convertirse en apoyos para vivienda.



El titular del Ejecutivo estatal, indicó que a la fecha, no hay argumento técnico alguno, que puedan oponer a la propuesta presentada, que implicaría para Chihuahua un ahorro de entre 250 y 300 millones de pesos al año.



“He planteado reunirme con diputados de todos los partidos. No es que haya objeciones, creo que ha habido posiciones meramente político-electorales, pero con enorme cargo para Chihuahua”, afirmó.



Explicó que se revisó este tema de la reestructuración de la deuda con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), y se analiza una alternativa que presentó Banobras, durante una reunión que sostuvo con sus directivos.



Indicó que en las próximas semanas se resolverá si se mantiene la misma propuesta, para presentarla de nuevo ante el Congreso del Estado y buscar su aprobación en los primeros días de septiembre, o bien, si se presenta otra alternativa, en la cual también estaría involucrado el Poder Legislativo, la cual podría ser más benéfica para Chihuahua.



Ante esta situación, exhortó a los legisladores de todos los partidos, para que asuman su parte de responsabilidad en este tema de interés para todos los chihuahuenses, puesto que la intención, es ahorrar más recursos para destinarlos al beneficio de la sociedad. 21/08/2017