Insistirá Gobernador en incluir temas que quedaron fuera de Reforma Electoral Propone Javier Corral acuerdo estatal por Chihuahua, para seguir discutiendo figuras como la segunda vuelta y las elecciones primarias

Un acuerdo estatal por Chihuahua, entre todos los actores políticos, buscará el gobernador Javier Corral Jurado, para colocar los temas que quedaron fuera de la reforma electoral, recientemente aprobada por el Congreso del Estado.



“Vamos a seguir insistiendo, pero ya en el marco de un acuerdo más general y más amplio entre los actores políticos, en la necesidad de empujar figuras de mayor vínculo con la gente, con la ciudadanía, como la segunda vuelta y sobre todo, el tema de las elecciones primarias”, expresó el mandatario.



Dijo que respeta la decisión del Congreso, y felicita a los legisladores por el trabajo que hicieron para hacer los ajustes básicos o mínimos necesarios, para tener en Chihuahua contiendas más equitativas y transparentes.



“Pero realmente yo no podría decir que estoy muy satisfecho, porque me parece que están ahí otros temas que requieren de una voluntad política mayor”, ante lo cual, señaló que buscará en los próximos meses, generar un nuevo acuerdo con los actores políticos del estado.



Javier Corral recordó que estuvo insistiendo a los legisladores de los distintos partidos, incluido el PRI, para que se considerara el tema de las elecciones primarias, aun cuando por los tiempos legales, no fuera de aplicación para la elección del 2018.



Indicó que su propuesta, fue que mediante un transitorio, se pasara la aplicación de esa figura para el 2021, ante lo cual, los diputados consideraron que no tenía caso incluirla desde ahora.



“Hay una propuesta que a mí me pareció muy interesante, del dirigente estatal del PRI, Omar Bazán, con quien tuve una larga conversación sobre estos temas, de que no están cerrados a explorar estas figuras, pero que buscáramos colocar en una agenda más amplia, diversos temas que nos comprometan a todos en distintos ámbitos”, agregó.



Dijo que en la reforma electoral, casi todos los actores hicieron avanzar algo de sus propuestas, tal como corresponde a la negociación política que debe darse en el Congreso.



“En una negociación política, nadie gana todo, todo el tiempo. La negociación es que todos hagan avanzar una parte de sus pretensiones, siempre y cuando sean legítimas y sean correctas”, señaló el titular del Ejecutivo Estatal.



Consideró muy importante el fin de la transferencia de votos entre partidos, para acabar con el abuso de esa figura, que distorsionó la representación política en el Congreso del Estado, tal como ya había ocurrido en las Cámaras del Congreso, a nivel federal.



“También hay que decirlo: homologamos la legislación estatal con lo que es un principio federal. Chihuahua no se puede quedar atrás de los avances que los legisladores federales fuimos consiguiendo en distintas reformas, y me parece también que es decantar muy bien, el ámbito de competencia”, abundó.



Explicó que con la reforma, no están prohibidas las alianzas ni las coaliciones, lo que está restringido, es que en nombre de un convenio, se le otorgue de más a quien tiene menos, lo que implica un principio genuino de la representación política.



“Yo espero que se comprenda nuestra posición, en eso que fue defender ese tema, y que al final de cuentas, Chihuahua no se quede nunca a la zaga ni al margen de los cambios en el País”, concluyó. 21/08/2017