Inicia ciclo escolar 2017 - 2018 en Educación Básica Encabeza gobernador ceremonia de arranque del ciclo escolar 2017-2018; van a las aulas 743 mil 009 alumnos del nivel básico, donde se distribuirán 5 millones 335 mil libros de texto gratuito

Quien quiera salir adelante, tiene que leer, dice ante alumnos de la Escuela Secundaria Guillermo Prado Prado (Federal No. 1)

Un total de 743 mil 009 alumnos de educación básica, iniciaron este lunes 21 de agosto sus clases en el Estado, por lo que el gobernador Javier Corral encabezó la ceremonia de arranque del ciclo Escolar 2017-2018 en la Escuela Secundaria Federal No. 1 “Guillermo Prado Prado”, ubicada en la Colonia Santa Rosa, de la capital.



En dichas instalaciones, el mandatario estatal tocó el timbre para anunciar el comienzo de las clases, e hizo la entrega de libros de texto gratuitos a representantes del Jardín de Niños Federal “Ignacio Manuel Altamirano”, de la Escuela Primaria Escuela Primaria Estatal No. 2410 “Francisco Villa”, Escuela Secundaria Federal No. 1 y de la Escuela Telesecundaria Estatal No. 6166, que acudieron a la ceremonia.



“Me siento muy contento de que se inicie una etapa más del proceso educativo. Los invito a disfrutar la maravillosa etapa que están viviendo y quien quiera salir adelante y tener un vocabulario amplio, tiene que leer”, enfatizó al dirigirse a los alumnos.



Por otra parte, recordó a los maestros que tienen la tarea más importante del país y del estado, porque es en la educación de las nuevas generaciones, en donde México se juega su futuro.





Reconoció el papel fundamental de los padres de familia, quienes deben ser aliados de los maestros de sus hijos, a fin de construir un Chihuahua mejor.



Por su parte, el secretario de Educación y Deporte, Pablo Cuarón Galindo, encabezó de forma simultánea, la ceremonia de inicio de clases en la Secundaria Federal No. 5 en Ciudad Juárez.



De la matrícula total de 743 mil 009 alumnos, 123 mil 964 corresponden al nivel preescolar, 428 mil 336 a primaria y 190 mil 709 a secundaria.



En este ciclo escolar se distribuirán en total 5 millones 335 mil 005 libros de texto en los tres niveles de educación básica.



En su mensaje, el titular del Ejecutivo estatal, señaló que es en la secundaria en donde se trazan muchos planes para la vida, comúnmente donde se tienen los primeros noviazgos y se conocen algunos amigos que perdurarán toda la vida.





Señaló a los alumnos, que quien pierde la mañana, pierde la tarde y pierde todo el día, por lo cual, quien pierde la juventud, pierde la vida.



Javier Corral exhortó a los alumnos a levantarse temprano y a sacar el mejor provecho de su preparación en los salones de clase.



“Esta Secundaria tiene importantes reconocimientos, como ser el segundo lugar en el concurso nacional de bandas de guerra, primer lugar de beisbol a nivel regional centro, y segundo lugar en fútbol en nivel regional centro, por eso, debemos canalizar los estímulos y apoyos a quienes se esfuerzan por salir adelante y ponen el ejemplo”, indicó.



Giró instrucciones a Rodolfo Bermejo Rodríguez, director del Instituto Chihuahuense de Infraestructura Física Educativa (Ichife), para que de inmediato haga el diagnóstico para mejorar el gimnasio-auditorio de dicho plantel.



Por último, se comprometió a trabajar arduamente para que la juventud chihuahuense tenga la posibilidad de escoger el proyecto de vida que desee y para que pueda alcanzarlo.





En su discurso, el subsecretario estatal de Educación, Miguel Ángel Valdez García, dijo que a partir de este ciclo escolar, se implementarán aspectos como la autonomía de gestión, fase cero de autonomía curricular, estrategia de inclusión y equidad para niños migrantes, indígenas y con discapacidad



Además, se pondrá en marcha la estrategia nacional de enseñanza del idioma inglés, la estrategia 2-0 y el concepto de la escuela al centro.



Expuso que más allá de los programas a nivel nacional, a nivel estado se implementarán las estrategias denominadas matemáticas constructivas y lectura eficaz.



El funcionario, destacó que se trabajará con estricto apego a la laicidad, gratuidad, obligatoriedad y compromiso de calidad, para posicionar a Chihuahua en los primeros lugares a nivel nacional en esta materia.



Al hacer uso de la palabra, la alcaldesa de Chihuahua, María Eugenia Campos, dijo a los jóvenes que los sueños se cumplen, por lo que externó una invitación a que sueñen y se esfuercen por alcanzarlos, proceso dentro del cual su preparación académica es fundamental.



La alcaldesa los exhortó a que no hagan caso a los comentarios vertidos en redes sociales, que señalan que la escuela no es necesaria, porque ciertamente en las aulas no se aprende todo, pero la educación les brinda las herramientas para tener mayores oportunidades en la vida.



A nombre de los estudiantes, Germán Adriel García Quezada, alumno de tercer año de la Secundaria Federal No. 1, agradeció la visita del mandatario estatal y exhortó a sus compañeros a aprovechar la oportunidad de estudiar en este plantel.



La Secundaria Federal No. 1 se fundó hace 54 años, fue la primera secundaria federal en la ciudad de Chihuahua y a la fecha cuenta con 657 alumnos en el turno matutino y 486 en el turno vespertino. 21/08/2017