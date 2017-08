Continúan actividades de la Semana del Bombero 2017

Con una celebración Eucarística efectuada en Catedral y una Guardia de Honor en el monumento al Bombero Caído, dieron inicio las actividades por el Día del Bombero, que en esta ocasión y por primera vez habrá de festejarse con varios eventos durante toda una semana y entre los cuales se encuentra la promoción de valores en las 9 estaciones, así como un torneo estatal de habilidades donde participarán bomberos de diversos municipios.



En su homilía, el sacerdote Alejandro Cortés González Báez, quien ha prestado servicio como bombero voluntario, destacó la vocación como característica principal de los bomberos y añadió que muy difícilmente se va encontrar alguien que se haga rico en esa profesión porque su misión es el servicio a los demás.



Durante la celebración estuvieron presentes elementos del H. Cuerpo de Bomberos y familiares cercanos, así como el director de la DSPM Gilberto Loya y el secretario del Ayuntamiento, César Jauregui, en representación de la alcaldesa Maru Campos, así como el regidor de Seguridad Pública, Javier Sánchez.





Posteriormente, frente a la explanada de Presidencia Municipal, se llevó a cabo la toma de la tradicional foto del recuerdo donde los mandos de la corporación posaron junto con la alcaldesa, quien dejó un momento su despacho para salir a saludar a los hombres y mujeres que forman el Cuerpo de Bomberos.



Finalmente se efectuó una Guardia de Honor y se depositó una ofrenda floral en el monumento al Bombero Caído en memoria de quienes fueran destacados integrantes, Salvador Cobos, Salvador Amparán, Humberto Acosta y Jorge Guzmán, acaecidos en servicio en diferentes fechas.



Al hacer uso de la palabra, el director Gilberto Loya Chávez expresó que su mensaje era en dos sentidos, como compañero y desde lo más profundo de su corazón por aquél deseo que guardaba como niño cuando también él quería ser bombero de la misma forma que muchos lo han deseado.





Por su parte el secretario municipal César Jáuregui, manifestó que hay dos cosas que una sociedad no se debe permitir; una es no recoger a sus heridos en batalla y la otra no honrar a sus héroes. Dijo reconocer a los elementos que “dieron todo de sí para que nosotros tengamos una mejor sociedad”.



Durante la ceremonia se llevó a cobo el toque de campana y el sonar de sirenas de una máquina bombera para rendir honores póstumos a los bomberos caídos, de quienes estuvieron algunos familiares y las viudas de Jorge Remedios Guzmán y Salvador Cobos. 22/08/2017