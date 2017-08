Entrega la alcaldesa Maru Campos 150 nuevos equipos de protección a Bomberos en su día -Hace más de 12 años que no se les dotaba al 100% de nuevos uniformes

En el marco de los festejos del Día del Bombero, la alcaldesa, Maru Campos Galván, llevó a cabo la entrega de 150 nuevos equipos de protección contra incendios, de alta tecnología a igual número de elementos del Honorable Cuerpo de Bomberos del Municipio de Chihuahua, esto tras 12 años de no contar con renovación de muchos de los uniformes.



Los equipos fueron repartidos durante una convivencia que el Gobierno Municipal ofreció a los efectivos como parte de la “Semana del Bombero”, que tiene como objetivo reconocer su labor y abatir el rezago en el que muchas veces la corporación se ha mantenido, celebración en la cual la Alcaldesa indicó la importancia de renovar y mejorar las condiciones de trabajo de quienes diariamente arriesgan la vida por los chihuahuenses.



“Este es un sencillo pero sentido homenaje a la tarea que realizan que es invaluable, salvar la vida de una persona o proteger su integridad son acciones que no podemos pagar con nada, por eso les damos las gracias de todo corazón por el servicio que prestan en beneficio de todos los chihuahuenses, porque si queremos un Chihuahua más tranquilo y seguro, tenemos que cuidar a los que nos cuidan”, precisó la Presidenta Municipal.



Los elementos compartieron los alimentos y también fueron acreedores a estímulos económicos, así como la rifa de un vehículo, resultando ganador el bombero Jesús José Portillo Rojas, quien se dijo sumamente agradecido por este reconocimiento.



Gilberto Loya Chávez, director de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM), mencionó que esta es la primera ocasión en la que se dedica toda una semana para dar realce al trabajo que los bomberos realizan en beneficio de la comunidad, quienes cada temporada del año están listos para auxiliar en situaciones difíciles y arriesgan todo por gente que no conocen.



Por lo anterior, precisó que en próximos meses realizarán la entrega de nuevas bomberas, así como vehículos acuáticos aptos para realizar su labor, principalmente en temporada de lluvias o de gran aforo a presas del municipio.



El coordinador de Bomberos, Joel Estrada, agradeció a la administración municipal por estos nuevos uniformes, además de resaltar la gran familia que es el Cuerpo de Bomberos, que siempre está a disposición de la comunidad, actuando con valor, lealtad y servicio.



También en reconocimiento a los tragahumo, la fundación Ienova en conjunto con Fechac, efectuaron la donación de 159 mil 696 pesos, para que sean utilizados en las necesidades de la corporación.



Cabe recordar que el pasado 21 de agosto iniciaron las actividades de la semana de festejos por el Día del Bombero, mismas que comenzaron con un recorrido por las diferentes estaciones para difundir los valores del Cuerpo de Bomberos, resultando la estación número 2 donde mejor se viven y se promueven, por lo que se hizo la entrega de una placa especial de reconocimiento.



El 22 de agosto de 1874 nació el primer cuerpo de bomberos de México en el puerto de Veracruz, que al paso de los años han ido adoptando el lema “Ellos no te conocen, pero darían la vida por ti”. 22/08/2017