Con motivo del regreso a clases, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) Chihuahua, recomienda a la población tomar las medidas de prevención necesarias para evitar el contagio de piojos en los centros educativos.



La pediculosis es una infestación común que afecta principalmente a niños en edad escolar siendo la temporada de calor en donde más proliferan, por lo que el IMSS recomienda extremar las medidas de higiene para evitar esta situación.



Los piojos son parásitos sin alas, que se alimentan de sangre varias veces al día y depositan sus huevos (liendres) en el cabello y fibras de los tejidos. Es así que proliferan rápidamente pues en sólo cuatro semanas cada hembra produce de 90 a 140 huevecillos.



El piojo puede vivir hasta un mes y su longitud es variable, dependiendo de la etapa de desarrollo en el que se encuentre. Las liendres normalmente son pequeñas y blanquecinas, que se sitúan cerca del cuero cabelludo, ya que necesitan calor para desarrollarse – de aquí que en temporadas cálidas proliferen con mayor facilidad-.



Cabe destacar que no es la picadura lo que causa picor, sino su saliva, la cual provoca una reacción alérgica en la piel humana, y el rascado fuerte puede causar lesiones, que pueden infectarse.



Los piojos se transmiten, fundamentalmente, por contacto directo cabeza a cabeza, cuando el pelo de dos personas (estando una de ellas con pediculosis) se junta. Por lo tanto, es recomendable no compartir peines, cepillos, gorros o bufandas.



Los tratamientos más frecuentes son los productos farmacológicos comerciales, los cuales se debe de seguir los tiempos y las recomendaciones indicados por el fabricante.



Asimismo, es conveniente lavar la ropa de la persona infectada, incluyendo sábanas, toallas y todas las prendas que hayan estado en contacto con su cabeza.



También se deben de aspirar sofás, sillones, así como lavar los juguetes (principalmente peluches) en los que hayan podido establecerse los piojos.



Finalmente, el Instituto Mexicano del Seguro Social recomendó a la población que toda la familia esté incluida en las acciones de salud que contempla el programa PrevenIMSS, que incluye el tema de la higiene personal, que está enfocado a evitar enfermedades y diversos parásitos. 23/08/2017

