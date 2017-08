Renuncian empresarios a presidencias seccionales del PRI

Este día y sin menoscabo a la militancia priísta un servidor Lic. Eduardo Almeida Navarro y mis compañeros Lic. Héctor López Pérez, Lic. Sergio Aguilar Weber, Lic. Raúl San Martín Coronado y Lic. Luis Ftzmaurice Castro hemos decidido pública y formalmente renunciar a nuestros cargos como Presidentes Seccionales.



Lo anterior ya que consideramos que el Instituto Político al cual pertenecemos no representa la ideología, principios, formas y trabajo que debiera observar. Ideología, principios, firmas y trabajo que nos motivaron a aceptar dicho encargo en el PRI.



Sin el reniego de nuestra militancia y manifestando siempre simpatía al Revolucionario Institucional, guardaremos una sana distancia hasta que esa inclusión, trabajo en equipo y respeto de las bases y la militancia se retome como tónica principal en el PRI.



"Democracia y Justicia Social".



Reseñas:



Eduardo Almeida Navarro

Abogado, destacado empresario dueño del Grupo Almeida, y otras empresas en el extranjero que brindan trabajo y desarrollo económico a las familias del Municipio y Estado de Chihuahua.



Raúl San Martín Coronado

Abogado, ex Presidente de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados A.C , ex funcionario del Gobierno Federal dentro de la Procuraduría Federal del Consumidor, ex Secretario Técnico del Presidente de la Junta Central de Agua y Saneamiento del Gobierno del Estado de Chihuahua, experiencia por más de 20 años en el litigio, contando con su despacho propio.



Héctor Ricardo López Pérez

Licenciado en Administración Financiera, empresario chihuahuense, Ex Presidente de la ONEXPO Chihuahua, Vicepresidente de Relaciones Publicas de CANACO SERVYTUR, miembro del Consejo Consultivo de Vialidad.



Luis Fitzmaurice Castro

Empresario dedicado al ramo de las gasolineras, desarrollador inmobiliario, Ex Presidente de la ONEXPO Chihuahua, con amplia experiencia en las Asociaciones Civiles como Presidente de la Fundación Caritas San Martin de Porras y fundador y socio de Grupo G500



Sergio Aguilar Weber, Ingeniero empresario dedicado al ramo de la construcción y Presidente del Club Hipico Campestre de Chihuahua.

Secretario de Abriendo Posibilidades :



23/08/2017