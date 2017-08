Con esta reforma electoral los partidos minoritarios ahora sí tendrán que ganarse el voto en la calle: Jesús Valenciano

El diputado Jesús Valenciano dio a conocer que una de las propuestas que la sociedad estuvo muy pendiente, es la no transferencia de votos cuando existían coaliciones, porque es lo que mencionaban siempre dentro de los foros que se llevaron a cabo en el Estado.



Valenciano por su parte expreso, que en este sentido se está privilegiando las peticiones de la sociedad, porque el voto se iba a un partido que ellos no habían escogido. Esto detona algo muy importante para estos partidos, ya que ahora si van a tener que trabajar para ganarse el voto en la calle, que por lo menos saquen el 3%, porque era así como se veía beneficiadas estas familias con los partidos políticos grandes durante alianzas, ya que ahora si van a tener que trabajar para obtener el voto de la gente, porque de lo contrario van a desaparecer



Muchas familias como las del PRD, PT y Verde se han visto beneficiadas por años y sin ganarse el voto en la calle, pero el objetivo no es que desaparezcan, solo si la ciudadanía así lo decide.



Jesús Valenciano responsabiliza a Miguel Primo Armendáriz por el no reconocimiento de la federación a nuevos grupos escolares del Cobach, dice que sin afectar a jóvenes en su acceso a su bachillerato, se debe privilegiar el reconocimiento de los nuevos grupos que se crearon cuando Primo era el director estatal del Cobach.



· Hoy que es director nacional de estos, deberá promover su reconocimiento para efectos de presupuesto. Asegura que debe garantizarse el espacio educativo a pesar de los errores administrativos o de proceso que se cometieron durante el anterior sexenio 23/08/2017