Aprueba Ayuntamiento de Chihuahua la Reforma Constitucional en materia electoral

El Ayuntamiento de Chihuahua aprobó en sesión ordinaria de Cabildo celebrada este 23 de agosto, el decreto enviado por la Sexagésimo Quinta Legislatura referente a la Reforma Constitucional en materia electoral.



El secretario del Ayuntamiento, César Jáuregui Moreno, dio lectura al acuerdo por medio del cual se da cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 202 de la Constitución Política del Estado, en relación al oficio que envía el Congreso del Estado derivado del decreto 374 de 2017 expedido en el Octavo Periodo Extraordinario de sesiones.



De esta manera y con 14 votos a favor y 7 en contra, se avaló por parte de los regidores la reforma a los artículos 4, párrafo tercero; 21 fracción I; 27 párrafo segundo; 27 TER, párrafo tercero; 40 párrafo octavo; 41 fracción V; 44 párrafo segundo; 60, 73 párrafo 93 fracción XX; 126 fracción I párrafo octavo; 41 fracción VI; y se ADICIONA al artículo 48 un párrafo segundo, todos de la Constitución política del Estado de Chihuahua.



Cabe mencionar que el pasado 18 de agosto el Legislativo aprobó la reforma electoral que contempla la modificación de artículos de la Constitución Política del Estado de Chihuahua así como la Ley Electoral en materia de transferencia de votos, así como la opción en el caso de regidores independientes de separarse de su cargo o no en la reelección, esto debido a que no manejan recursos propios y por tanto esto no interfiere en el proceso de campaña. 23/08/2017