Tras afectaciones por lluvias Gobierno Municipal interviene parque El Acueducto

Las recientes lluvias suscitadas en la ciudad han provocado afectaciones en las instalaciones del emblemático parque El Acueducto, por lo que el Gobierno Municipal se ha dado a la tarea de intervenir y dar mantenimiento en este importante espacio.



Cuadrillas de limpieza pertenecientes a la Dirección de Mantenimiento Urbano (DMU) retiraron objetos que obstaculizaban el cauce del arroyo que cruza por el lugar, y cuyo desbordamiento ha generado daños en la estructura, retirando basura, escombro, muebles e incluso llantas de este lugar, por lo que el titular de la dependencia, Félix Martínez Adriano, exhortó a los vecinos del parque y a la comunidad en general a evitar tirar basura, así como materiales no biodegradables en este lugar.



Lo anterior con la finalidad de proteger el patrimonio cultural y a las personas que diariamente visitan El Acueducto, ya que los arroyos que bajan desde la zona alta de El Charco y la colonia Martín López desembocan en este lugar, generando inconvenientes cuando hay desechos que impiden que el agua siga su curso.



De esta manera los trabajadores dieron mantenimiento general para retirar la hierba, las ramas secas de los árboles para evitar que puedan desprenderse y provocar algún accidente a los visitantes.



Martínez Adriano dejó en claro que esta temporada es de trabajo permanente en este tipo de espacios públicos. Sin embargo, comentó que es importante no tirar desperdicios en arroyos que van a parar en estos espacios, ya que paparte de dar una mala imagen afectan la zona de manera considerable y es así como se suscitan incidentes de inundaciones.



El Gobierno Municipal informa que estas acciones son para beneficio de la ciudadanía y así juntos tener una mejor ciudad.



Los materiales no biodegradables por lo general, son producto del hombre como los plásticos y demás tejidos y materiales sintéticos, entre ellos llantas, bolsas de basura, pañales, cartón, y botes de plástico. 23/08/2017